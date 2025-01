Chuyện gì đang xảy ra ở tỉnh Kursk?

Việc Ukraine bất ngờ mở cuộc tấn công mới vào tỉnh Kursk của Nga trong ngày 5-1 đã thể hiện quyết tâm thay đổi cục diện trong cuộc đàm phán với Nga, nếu nó diễn ra sau khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ. Cả phía Nga và Ukraine xác nhận rằng lực lượng Ukraine đã mở các cuộc tấn công mới với quy mô lớn vào tỉnh Kursk của Nga vào ngày 5-1. Ukraine tấn công quy mô lớn ở tỉnh Kursk của Nga Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 5-1 lực lượng Ukraine tấn công tỉnh Kursk với xe tăng, thiết bị rà phá bom mìn và ít nhất một chục xe bọc thép. Bộ này khẳng định lực lượng Nga đã ngăn chặn được cuộc tấn công, theo hãng thông tấn TASS. Về phần mình, ông Andriy Kovalenko - lãnh đạo Trung tâm Chống thông tin sai lệch của Ukraine và cũng là quan chức cấp cao của Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine - cũng xác nhận Ukraine mở cuộc tấn công này. “Ở tỉnh Kursk, quân Nga vô cùng lo ngại. Họ đã bị tấn công trên nhiều mặt trận, điều này khiến họ bất ngờ" - ông Kovalenko viết trên Telegram. Lính Nga chiến đấu tại tỉnh Kursk của Nga vào tháng trước. Ảnh: THE NEW YORK TIMES Ông Andriy Yermak - Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine cũng viết trên mạng xã hội: “Có tin tốt ở tỉnh Kursk. Nga đang nhận được những gì họ đáng phải nhận”. Các blog quân sự không chính thức của Nga, thường đưa ra những thông tin đáng tin cậy về cuộc chiến ở Ukraine, đã xác nhận có giao tranh giữa Nga và Ukraine ở Kursk. Trong đó, một trang blog cho rằng quân đội Ukraine đang tiến về phía bắc hướng tới làng Berdin và đã tung lực lượng dự bị vào cuộc tấn công mới này ở Kursk, tờ The Guardian đưa tin. “Để tạo đột phá, lực lượng Ukraine đã bao phủ khu vực này bằng các hệ thống tác chiến điện tử mạnh mẽ, cản trở hoạt động của máy bay không người lái (UAV) của chúng tôi. Có những trận chiến bằng vũ khí hạng nhẹ, pháo binh và xe tăng Nga tích cực chống trả” - blog quân sự của Nga viết. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng Nga đã chặn được một cuộc tấn công của Ukraine gần làng Berdin, trong đó có 2 xe tăng và 12 xe bọc thép bị phá hủy. Theo blog quân sự nói trên, Ukraine còn mở cuộc tấn công khác bắt đầu từ thị trấn Sudzha, trong đó lực lượng lính dù Ukraine đã đổ bộ ở một số khu vực và tăng cường giao tranh ở nhiều hướng. Trong cuộc tấn công đó, Ukraine dùng thiết bị rà phá bom mìn, xe tăng và các xe bọc thép để tấn công. Mặt đất tuyết phủ đã tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tấn công này. Sau đó, lực lượng máy bay ném bom Nga đã vào cuộc. Một số video được lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy đoàn xe bọc thép của Ukraine tiến qua những cánh đồng phủ đầy tuyết hướng về làng Bolshoe Soldatskoe, phía đông bắc thị trấn Sudzha (Nga) hiện do Ukraine kiểm soát. Theo báo cáo của Viện nghiên cứu chiến tranh (Mỹ) đăng sáng 6-1, lực lượng Ukraine đã tiếp tục các cuộc tấn công ở ít nhất 3 khu vực tại tỉnh Kursk của Nga và đã có những bước tiến mang tính chiến thuật vào ngày 5-1. Ý đồ của Ukraine Trong bối cảnh ngày ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ đang tới gần và khả năng các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, dưới sự xúc tiến của ông Trump, có thể diễn ra sớm, Kiev muốn giành càng nhiều đất ở Kursk càng tốt như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán. Hình ảnh cắt từ video cho thấy đoàn xe bọc thép của Ukraine tiến qua những cánh đồng phủ đầy tuyết hướng về làng Bolshoe Soldatskoe, phía đông bắc thị trấn Sudzha (Nga) hôm 5-1. Ảnh: X Các nhà phân tích quân sự Ukraine và phương Tây cho rằng cuộc tấn công này có thể nhằm thu hút sự chú ý và buộc Nga phải củng cố phòng thủ tại Kursk với hy vọng làm suy giảm cường độ tấn công của Nga ở tiền tuyến tại Ukraine, đặc biệt là ở miền đông. Tuần trước, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi đã khẳng định việc tấn công tỉnh Kursk đã buộc Nga phải duy trì một nhóm lớn lực lượng trên lãnh thổ của mình và chuyển quân dự bị từ các hướng khác về cố thủ. Theo ông Syrskyi, trong cuộc chiến tại tỉnh này kể từ tháng 8, Nga đã chịu tới 38.000 thương vong và hơn 1.000 trang thiết bị bị phá hủy. Kể từ đó, 700 binh lính Nga và một số ít sĩ quan từ Cục Tình báo Nga (FSB) đã bị bắt giữ tại và xung quanh Kursk. Điều này đã cho phép Ukraine lấy lại các tù nhân chiến tranh, bao gồm 189 người được trả lại ngay trước năm mới. Tháng 8 năm ngoái, Ukraine đã phát động chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga, chiếm được gần 1.300 km2 tại tỉnh này nhưng trong những tháng sau đó, Nga đã giành lại được gần một nửa diện tích đó. Trong cuộc họp báo cuối năm vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối cho biết thời điểm chính xác Nga sẽ lấy lại Kursk nhưng khẳng định Ukraine sớm muộn sẽ bị đánh đuổi khỏi khu vực này.