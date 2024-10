Chuyện gì đã xảy ra với Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh?

Netizen vô cùng tò mò về lý do khiến Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh có biểu cảm nghiêm trọng, sững sờ tập 1 Chị Đẹp Đạp Gió. Tập đầu tiên của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024 lên sóng vào tối 26/10, thu hút sự quan tâm của khán giả. Ngoài các tiết mục solo chào sân đặc sắc, tương tác và thái độ ứng xử của 30 Chị Đẹp cũng được chú ý đặc biệt. Và sau tập 1 của chương trình, Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh bỗng được réo gọi khắp các MXH. Lí do hóa ra nhờ vào hình ảnh che miệng, biểu cảm gương mặt thảng thốt, cau mày không tin vào những diễn ra trước mắt mình của cả 2 bất ngờ được chia sẻ rần rần. Khoảnh khắc này khiến nhiều người thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra trong chương trình mà khiến 2 Chị Đẹp này ngỡ ngàng đến như vậy. Theo đó, Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh có biểu cảm "khó tin" nói trên sau khi Gil Lê xuất hiện. Các Chị Đẹp khác đã vồ vập chào hỏi và tranh giành Gil Lê. Trong đó, Đồng Ánh Quỳnh đã cúi rạp người xuống đất để chào Gil Lê gây nên tình huống dở khóc dở cười. Hành động này của Đồng Ánh Quỳnh khiến các Chị Đẹp, trong đó có Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh lẫn Gil Lê ngỡ ngàng, khó tin. Với biểu cảm hài hước nói trên, cư dân mạng dự là sắp tới sẽ có hàng loạt ảnh chế với nhân vật chính là Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh "ra đời".

Hình ảnh Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh che miệng, gương mặt cau mày khó hiểu, hoang mang trong tập mở màn Chị Đẹp Đạp Gió 2024 được khán giả chụp lại và chia sẻ rần rần trên MXH.



Người khiến cho Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh có biểu cảm "không thể tin nổi" chính là Đồng Ánh Quỳnh. Cô đã có hành động quỳ rạp xuống đất chào Gil Lê trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh nằm trong top những Chị Đẹp nhận được sự quan tâm của công chúng. Ở tập đầu tiên, Phạm Quỳnh Anh đã đưa khán giả về miền ký ức thanh xuân khi trình diễn loạt các ca khúc "thất tình" từng làm nên tên tuổi của cô trong 15 năm qua như Càng Xa Càng Nhớ, Yêu Làm Chi, Người Dưng Ngược Lối, Mỗi Thứ Em Thêm Vào Tình Yêu, Tất Cả Sẽ Thay Em, Tình Yêu Cao Thượng, Hạnh Phúc Mới. Sau khi hoàn thành tiết mục, nữ ca sĩ bật khóc trên sân khấu. Cô nghẹn ngào chia sẻ bản thân tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024 vì con gái và vì muốn truyền cảm hứng cho những người phụ nữ không may mắn trong tình yêu, hôn nhân.

Phạm Quỳnh Anh tái hiện loạt ca khúc làm nên tên tuổi trong sự nghiệp.

... và không giấu được sự xúc động, rơi nước mắt trên sân khấu. Trong khi đó, Minh Hằng dính tranh cãi thái độ ngay ở tập đầu tiên của Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Cô bị đánh giá kém thân thiện, nhiệt tình. Ngoài khoảnh khắc đứng lên chào bạn thân Phạm Quỳnh Anh, nữ diễn viên gần như không giao tiếp, tương tác gần gũi với các Chị Đẹp khác. Hầu hết thời gian chào mừng các Chị Đẹp lần lượt xuất hiện, Minh Hằng chỉ ngồi yên ở chỗ mình, hoàn toàn tách biệt với mọi người. Chẳng hạn lúc Xuân Nghi bước vào khu vực ghi hình, các chị Chị Đẹp đều tập trung một chỗ hỏi chuyện thì Minh Hằng chỉ đứng yên. Sau đó, cô mới giải thích là ban đầu chưa nhận ra Xuân Nghi. Ngoài ra, khi VĐV Thuý Hiền chia sẻ việc bị chấn thương và mọi người tập trung hỏi thăm cô, Minh Hằng cũng đứng từ xa với biểu cảm ngơ ngác.

Minh Hằng đứng yên nhìn các chị đẹp khác trò chuyện.

Khi các chị đẹp lần lượt bước vào, những người khác liền có hành động chào đón còn Minh Hằng đa phần đứng nhìn, ngồi nhìn từ xa. Chứng kiến sự yên ắng và kém sôi nổi của đàn chị, Ngọc Phước thậm chí yêu cầu Minh Hằng hoạt động nhiều hơn. "Chị phải hoạt động nhiều lên. Nếu không người ta tưởng chị là cái tượng đó", Ngọc Phước nói với Minh Hằng. Sau đó, Minh Hằng mới giải thích do cô không biết nhiều người nên chưa thể bắt chuyện, hoà nhập. Trong phần phỏng vấn riêng ở tập 1, nữ ca sĩ nói thêm: "Mình là người có IQ không cao nhưng EQ rất cao, mình nghĩ mình muốn kết nối với mọi người và khả năng kết nối của mình cũng gọi là tạm ổn. Nhưng không, các chị kết nối nhanh quá khiến mình không kịp thích ứng. Nhưng mình thấy vui và thú vị vì rào cản giữa các chị đẹp không có". Sau khi chương trình lên sóng, đối mặt với ý kiến cho rằng cô lạnh lùng, khả năng hoà nhập kém, Minh Hằng trực tiếp giải thích với khán giả rằng hôm đó cô gặp vấn đề sức khỏe: "Chị bị đau bao tử ngay lúc đó em ơi". Ái Phương cũng xác nhận đồng nghiệp gặp vấn đề sức khoẻ nên không thể cười nói, "bung lụa" như những chị đẹp khác. Theo Người Đưa Tin