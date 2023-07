Chuyện chưa kể về những cuộc truy bắt nhóm khủng bố tại Đắk Lắk

Trở về đơn vị sau những ngày truy bắt nhóm nghi phạm khủng bố trên địa bàn huyện Cư Kuin vào rạng sáng 11/6 vừa qua, thượng tá Cao Tiến Phu, Trưởng Phòng cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ những ngày tham gia truy bắt nhóm nghi phạm, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phải “nằm gai nếm mật”, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm hay vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh để theo dõi di biến động của các nghi phạm.

Từ manh mối những biển số xe để lại hiện trường

“Trong lần thực hiện nhiệm vụ vừa qua, đơn vị điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ với đầy đủ vũ khí trang bị, công cụ hỗ trợ, đảm bảo về trình độ, nghiệp vụ, khả năng tác chiến tốt trên mọi địa hình, đặc biệt tác chiến tốt trên địa bàn rừng núi. Tất cả đã trở về tuyệt đối an toàn về người và vũ khí cùng trang thiết bị mang theo”, thượng tá Phu nói.

Thượng tá Cao Tiến Phu (đầu tiên bên trái) cùng lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các lực lượng vây bắt nhóm khủng bố tại trụ sở chỉ huy.



Thượng tá Cao Tiến Phu nhớ lại: "Ngay khi vừa bước chân xuống hiện trường, chứng kiến 4 cán bộ, chiến sĩ là đồng đội mình bị sát hại, 2 đồng đội khác bị thương, nhân dân, chính quyền địa phương mất đi 2 đồng chí lãnh đạo mẫu mực, gia đình mất đi những người con, con trẻ mất đi người cha, vợ mất chồng…, tất cả anh em đều đau xót. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị ai cũng nén đau thương, biến đau thương thành hành động, quyết tâm truy bắt các nghi phạm, đem chúng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật, trả lại sự bình yên cho buôn làng".

Lực lượng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai quân truy bắt nhóm khủng bố.



Là một trong những lực lượng tiếp cận hiện trường sớm nhất, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Phòng CSCĐ Công an Đắk Lắk phối hợp cùng Công an huyện Cư Kuin được chia thành nhiều mũi tấn công.

Một mũi được lệnh bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực. Một mũi chủ công do thượng tá Nguyễn Văn Dương, Phó trưởng Phòng CSCĐ Công an tỉnh, được lệnh phối hợp cùng lực lượng trinh sát Công an huyện Cư Kuin truy theo dấu vết bỏ trốn của các nghi phạm. Số còn lại phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác của công an tỉnh chia thành nhiều tốp khoanh vùng, vây ráp với mục đích không cho các nghi phạm trốn thoát khỏi địa bàn.