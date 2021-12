Chuyện chưa kể trong đêm tân hôn của NSND Trung Anh

NSND Trung Anh chia sẻ với VietNamNet: "Vợ tôi giờ hàng ngày làm thật nhanh mọi việc để ngóng giờ các con gọi về nói chuyện cho vui. Có khi hai mẹ con dạy nhau nấu ăn cả tiếng đồng hồ qua mạng. Tôi đi làm khá nhiều nhưng vẫn dành thời gian cho vợ nhiều hơn đồng thời cũng phải làm công tác tư tưởng nữa. Bởi thời gian này cô ấy đang chếnh choáng, nhất là lại đang xin nghỉ không lương nên ở nhà lại càng buồn. Quan điểm của vợ chồng tôi là dồn tất cả đầu tư việc học cho các con, coi đó là sự đầu tư cho các con vì sau này cũng chẳng có gì mà cho chúng nó cả. Trên cơ sở đó tôi nói chuyện để vợ đỡ lo và đỡ nhớ con hơn. Khi con thực hiện được ước mơ của chúng thì cũng là niềm vui của mình".

NSND Trung Anh trong trích đoạn phim 'Thương ngày nắng về'

Quỳnh An