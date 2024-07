Chuyện Chùa Cầu bên bàn cà phê

Ông Sơn viết thế này: "Là người từng công tác trong ngành bảo tồn bảo tàng ở Huế trong 17 năm; từng tu nghiệp trong ở lĩnh vực khảo cổ học, bảo tồn di tích và quản lý di sản văn hóa ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và Pháp trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến 2004, và đã vài lần đến hiện trường tu bổ Chùa Cầu để tham quan, xem xét trong năm 2023, cũng như quan sát các hình ảnh chụp chi tiết Chùa Cầu trước và sau khi trùng tu (được báo chí và mạng xã hội đăng tải), tôi khẳng định rằng: đội ngũ trùng tu Chùa Cầu đã thực hiện bài bản, khoa học, nghiêm túc và kết quả trùng tu là tốt đẹp, trả lại cho Hội An một Chùa Cầu đúng với diện mạo, hình hài bản thể nhưng vững chãi hơn, kiên cố hơn. Không có gì sai hay đáng chê trách như dư luận đã lên tiếng trong mấy ngày qua, khi so sánh hình ảnh Chùa Cầu trước và sau khi trùng tu cả".

Lại nhớ, ngay Huế cũng vừa trùng tu điện Kiến Trung hết tới 124 tỉ đồng. Lớp chúng tôi họp tại Huế nhân 43 năm ra trường. Chúng tôi học đại học ở Huế, một số là người Huế, một số bạn khác sau 43 năm mới về lại Huế, của đáng tội, khi vào điện Kiến Trung ai cũng... choáng. Choáng vì nó mới quá, sáng quá, nó... khác với tưởng tượng và cả "hiện thực" cách đây mấy năm quá. Nhưng một lúc thì thuận, chả ai thắc mắc gì.

Hôm rồi khai mạc Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 là tại điện Kiến Trung này, và ai cũng thấy nó đúng là... Kiến Trung, một công trình nghệ thuật, một di tích lịch sử quan trọng của Hoàng Thành Huế, nơi 2 vị vua triều Nguyễn từng làm việc là các đức ngài Khải Định và Bảo Đại, cũng là là nơi vua Khải Định băng hà, nơi Hoàng hậu Nam Phương hạ sinh Thái tử Bảo Long vân vân...

Trở lại Chùa Cầu, Hội An, tôi ủng hộ ý kiến này của ông Nguyễn Sự, một người Hội An rất Hội An, người yêu Hội An hơn yêu mình, hiểu Hội An hơn... hiểu vợ (là tôi phịa ra thế, nhưng chắc là phịa đúng), ông nói: "Về nguyên tắc trùng tu Chùa Cầu, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện đã tận dụng tốt cấu kiện còn sử dụng được, tức là tất cả những phần kiến trúc còn có thể sử dụng như gỗ, sàn, lan can... nếu đảm bảo tính nguyên gốc thì đã được giữ lại. Chỉ một số thanh gỗ mục ruỗng mới được thay mới. Đối với những thanh gỗ mới này, đơn vị thi công cần nghiên cứu, xử lý làm sao cho nó tương đồng với màu phần gỗ cũ. Thậm chí, cần phải khắc rõ ngày, tháng, năm lên các thanh gỗ mới để con cháu đời sau biết được là những phần này đã được tu bổ vào thời gian nào…". Ý kiến khắc rõ ngày tháng năm trùng tu lên những thanh gỗ mới, theo tôi là rất chí lí.

Nói thật, ai mà "phá" Chùa Cầu, làm hỏng Chùa Cầu, chỉ sai một chi tiết nhỏ Chùa Cầu..., người đầu tiên lên tiếng, người đầu tiên bảo vệ, người đầu tiên sẽ "làm tới cùng" chính là ông Nguyễn Sự chứ chả phải ai khác.

Nghe tôi nói câu này, tất cả bàn cà phê hể hả giành nhau... trả tiền rồi chia tay...

Văn Công Hùng