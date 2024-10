Chuyện cảm động phía sau tấm ảnh phục dựng gia đình đủ 4 người ở Làng Nủ

Sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, em Hoàng Xuân Phúc (14 tuổi) đã mất đi cả bố và mẹ. Mong muốn của Phúc là có một bức ảnh đầy đủ 4 thành viên trong gia đình. Cuối tháng 9/2024, anh Phùng Quang Trung (29 tuổi), một nhiếp ảnh gia chuyên phục dựng ảnh tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương nhận được tin nhắn từ em Hoàng Xuân Phúc. Phúc có nguyện vọng muốn anh Trung phục dựng lại bức ảnh đầy đủ 4 thành viên trong gia đình gồm có Phúc, em trai Hoàng Gia Bảo (7 tuổi) và bố, mẹ. Sau cuộc trao đổi thông tin, anh Trung đã nhận lời phục dựng lại bức ảnh theo đúng mong muốn, yêu cầu của Phúc. Bức ảnh về gia đình em Phúc sau khi được anh Trung phục dựng. Ảnh: NVCC Trước đó, trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ (Lào Cai) đã khiến bố mẹ của 2 anh em Phúc, Bảo là anh Hoàng Văn Tuân (37 tuổi) và chị Hoàng Thị Quyến (34 tuổi) bị vùi lấp, thiệt mạng. Anh Trung cho biết, mặc dù anh và các đồng nghiệp đã phục dựng hàng nghìn bức ảnh chân dung người đã khuất nhưng với yêu cầu, đề nghị của Phúc, anh cảm thấy "nhiệm vụ" lần này rất đặc biệt. Theo anh Trung, bà con thôn Làng Nủ vừa trải qua mất mát, đau thương quá lớn. Hai anh em Phúc, Bảo còn ít tuổi đã mồ côi cha, mẹ. Anh Trung kể, cách đây 3 ngày, Phúc nhắn tin và gửi các bức ảnh về khuôn mặt của 4 thành viên trong gia đình. Đó là những "nguyên liệu" duy nhất để anh có thể hoàn thành được bức ảnh gia đình em một cách chân thực nhất, giống với ảnh chụp trực tiếp nhất. Trong 18 tiếng đồng hồ làm việc liên tục, anh và đồng nghiệp đã hoàn thành bức ảnh và gửi tới em Phúc. Anh Phùng Quang Trung, nhiếp ảnh gia chuyên phục dựng ảnh. Ảnh: NVCC "Tôi đã nghẹn lại, quá xúc động sau khi trao đổi thông tin và mong muốn về bức ảnh gia đình của em Phúc. Tôi phải bắt tay vào "nhiệm vụ" đó ngay mặc dù nó cũng khá khó khăn so với công việc phục dựng ảnh hàng ngày của tôi", anh Trung chia sẻ. Anh cho biết thêm, đây là gia đình thứ 2 tại Làng Nủ anh phục dựng lại ảnh. Trước đó có 1 chị mất 2 con nhỏ đã liên lạc để anh phục dựng lại ảnh gia đình và anh đã hoàn thành. Chia sẻ với PV VietNamNet, em Hoàng Xuân Phúc cho biết, trước khi xảy ra lũ quét, nhà em cũng có bức ảnh chụp cả gia đình, nhưng giờ đã bị vùi lấp. Thông qua người quen giới thiệu, em chủ động xin số điện thoại để liên lạc với anh Trung và đề nghị anh Trung tái hiện bức ảnh gia đình đầy đủ bố, mẹ, em trai và em. Bức ảnh đầy đủ thành viên gia đình Phúc, Bảo. Ảnh: NVCC "Em không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn anh Trung. Bức ảnh gia đình em rất đẹp và chân thực. Từ bức ảnh đó em có thể nhìn thấy bố mẹ em hàng ngày để vơi bớt nỗi nhớ", Phúc nói. Bài viết về câu chuyện phục dựng lại bức ảnh gia đình em Phúc đã được đăng tải trên mạng xã hội, nhận được hàng nghìn lượt quan tâm và những lời động viên từ cộng đồng mạng gửi tới em Phúc cũng như các gia đình may mắn sống sót tại thôn Làng Nủ. Hôm 1/10, anh Trung và các đồng nghiệp cũng đã giới thiệu dự án "skyline - Nét ảnh vượt bão". Qua dự án, anh Trung và các đồng nghiệp muốn "thần tốc" làm những bức ảnh tưởng niệm các nạn nhân xấu số đã bị thiệt mạng tại thôn Làng Nủ. Sau khi phục dựng hoàn thành, nhóm sẽ in ảnh, đóng khung miễn phí để gửi tận tay cho bà con tại đây.