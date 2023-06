Chuyện buồn sau những nơi từng được người ta tranh nhau ném tiền tỷ vào

Nay, từ đoạn Đồng Khởi giao Nhà hát Thành phố tới khúc giao Tôn Đức Thắng, ông đếm vội cũng tới 5-6 mặt bằng tìm khách thuê. Thậm chí, một khách sạn 4 sao cũng đã cửa đóng then cài nhiều tháng trở lại đây, bên trong hoang tàn chưa được mở lại. Những tấm biển rao cho thuê nhà được dán chi chít lên các tấm kính cửa ra vào khách sạn - nơi một vài năm trước tấp nập người tới người đi.

Các tuyến phố của quận 1 như Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng, Hồ Tùng Mậu, Ngô Đức Kế... đều la liệt mặt bằng cần khách thuê. Sang quận 3, khu vực hồ Con Rùa hay các con đường Trương Định, Trần Cao Vân chung tình cảnh.

Con đường Phan Xích Long - "trái tim" của quận Phú Nhuận - cũng dày đặc các mặt bằng cần cho thuê, dù khu vực này vốn rất sầm uất, từng được cho thuê cả trăm triệu đồng/tháng mà vẫn không đủ nguồn cung. Nhiều phố khu vực xa trung tâm hơn, ở Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, với giá thuê mềm hơn, khoảng 10-20 triệu đồng/tháng cũng ế ẩm. Cả thành phố dường như đang loang lổ chỗ trống mặt bằng cần khách thuê.

Một số môi giới cho biết giá thuê các khu vực đều đã giảm tới mức thấp nhất và không thể giảm thêm được nữa. Một mặt bằng nhỏ khoảng 50 m2 trong khu đô thị An Phú - An Khánh, TP Thủ Đức muốn sang nhượng với giá 8 triệu đồng/tháng, thấp hơn nhiều so với trước đây khoảng 12-13 triệu đồng/tháng nhưng không có người thuê. Anh Nguyễn Hoàng, môi giới mặt bằng nói chủ nhà sẽ không tiếp tục giảm thêm, chấp nhận bỏ không vì không thể phá vỡ giới hạn cuối cùng được.

"Đôi vai" người thuê nhà

Bên cạnh việc giá cho thuê cao ở nhiều vị trí đẹp, câu chuyện với người thuê lại khác. Chị Vũ Thị Lan, chủ một cửa hàng cắt tóc, gội đầu, làm móng ở quận 10, TPHCM kể thuê nhà để kinh doanh đã mấy năm nay, giá thuê 8 triệu đồng/tháng không đổi trong nhiều năm. Tuy nhiên hiện tại, chị vẫn muốn trả nhà.