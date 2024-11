Chuyến bay lùi giờ cất cánh 27 phút, hành khách vui vì lý do rất đặc biệt

Dù phải lùi giờ cất cánh 27 phút nhưng toàn bộ hành khách trên chuyến bay VN214 từ TPHCM đi Hà Nội vẫn vui vẻ, kiên nhẫn chờ vì lý do rất đặc biệt. Ngày 24/11, chuyến bay của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines mang số hiệu VN214 hành trình từ TPHCM đi Hà Nội mang theo trái tim và tạng của người hiến từ bệnh viện Thống Nhất (TPHCM). Toàn bộ hành khách đã kiên nhẫn chờ đợi với sự cảm thông khi hãng phải lùi giờ cất cánh 27 phút để đợi đoàn y bác sĩ hoàn thành các quy trình cần thiết tại bệnh viện trước khi ra sân bay Tân Sơn Nhất. Đoàn bác sĩ mang theo trái tim và tạng của người hiến từ bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) ra Hà Nội. Ảnh: VNA cung cấp Ngay sau khi hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 16h27, hai ekip gồm 4 bác sĩ bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã nhanh chóng vận chuyển mô tạng để ghép cho hai bệnh nhân tại bệnh viện, tiếp tục hành trình mang sứ mệnh “hồi sinh”. Trước đó, ngay khi nhận được yêu cầu từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Vietnam Airlines đã nhanh chóng ưu tiên đặt chỗ, xuất vé cho đoàn bác sĩ bệnh viện Việt Đức vào TPHCM để tiếp nhận tạng và vận chuyển ra Hà Nội ngay trong ngày. Do yêu cầu chặt chẽ về thời gian bảo quản trái tim và tạng, mọi thủ tục để đoàn y bác sĩ lên chuyến bay được chuẩn bị và thực hiện vô cùng khẩn trương. Hành khách kiên nhẫn chờ trễ chuyến 27 phút vì câu chuyện đầy ý nghĩa. Ảnh: VNA Từ khi làm thủ tục tại sân bay cho đến khi lên máy bay và hạ cánh, đoàn y tế luôn được ưu tiên ở mọi khâu để hành trình diễn ra nhanh nhất như ưu tiên làm thủ tục, soi chiếu an ninh, bố trí chỗ ngồi cho đoàn ở gần cửa ra vào máy bay và đưa đoàn rời khỏi sân đỗ một cách nhanh chóng. Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia và trách nhiệm với cộng cộng đồng, nhiều năm qua, Vietnam Airlines đã tham gia vận chuyển mô tạng cũng như chuyên chở bệnh nhân, thiết bị y tế chuyên dụng cho các bệnh viện trong nước. Việc triển khai phối hợp với Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia trong quá trình vận chuyển mô tạng từ năm 2018 tới nay đã giúp hồi sinh cho rất nhiều bệnh nhân trên khắp cả nước.