Chương mới trong hợp tác thông tin truyền thông giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Về an toàn thông tin, tại buổi làm việc với Cơ quan Internet và An ninh mạng Hàn Quốc (KISA), hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm về việc tổ chức, đảm bảo an toàn thông tin, phục vụ chuyển đổi số, kinh nghiệm chống lừa đảo trực tuyến, kinh nghiệm xây dựng hệ thống tiêu chuẩn về ATTT, tiêu chuẩn an ninh cho camera giám sát.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã đến thăm và làm việc với Đại học Seoul Cyber (SCU) và dự lễ khai trương Văn phòng Liên kết đào tạo giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và SCU. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao chương trình hợp tác của PTIT và SCU, đặc biệt trong tổ chức đào tạo, vận hành và sản xuất nội dung dạy-học theo mô hình đại học số e-learning hiện đại tích hợp công nghệ số và AI.