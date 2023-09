'Chúng tôi mong không phải trực tiếp cứu chữa những vụ cháy như ở chung cư mini'

Tối 28/9, tại chương trình "Tôn vinh các điển hình tiên tiến về PCCC&CNCH" do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Phạm Trung Hiếu- Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã chia sẻ về công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chung cư mini ở số 37, ngõ 29/70 Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân) làm 56 người tử vong.

Theo Đại tá Phạm Trung Hiếu,vụ cháy chung cư mini trên địa bàn quận Thanh Xuân có thể nói là một thảm họa. "Nói về cảm xúc thì bản thân tôi mong muốn, chúng tôi không phải trực tiếp chỉ huy, cứu chữa những vụ cháy gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân".