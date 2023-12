Chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi năm 2025: Nghìn tỷ USD đang đợi

Về cơ bản, Việt Nam được đánh giá sẽ sớm thực hiện được mục tiêu nâng hạng thị trường và khi đó chứng khoán Việt sẽ hút dòng tiền lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện quy mô vốn của các quỹ phân bổ cho thị trường cận biên chưa tới 100 tỷ USD, trong khi đó dòng tiền dành cho các thị trường mới nổi vào khoảng 6.800 tỷ USD. Sự bùng nổ có thể xảy ra trong một vài năm tới.

Hôm 14/11, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tài chính tại TP Los Angeles, bang California - Mỹ, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết, việc được nâng hạng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho TTCK bao gồm thu hút dòng vốn ngoại gián tiếp; cải thiện khả năng định giá cổ phiếu, tác động tích cực đến quá trình cổ phần hoá của Chính phủ; gia tăng số lượng nhà đầu tư tổ chức có quy mô lớn, đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư; thu hút thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài mới.

Từ đó có ảnh hưởng tích cực đến tính thanh khoản của TTCK và sự phát triển của thị trường theo hướng tiếp cận các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế trong hoạt động của doanh nghiệp, quản trị công ty.