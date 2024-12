Chứng khoán tuần tới: Điều gì xảy ra khi VN-Index thiếu vắng thông tin?

Thay vì giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư được khuyến nghị tập trung vào cổ phiếu của những doanh nghiệp có triển vọng lợi nhuận, nắm giữ lâu hơn. Nhận định về xu hướng thị trường chứng khoán tuần tới (từ 16 đến 20-12), ông Võ Kim Phụng, Trưởng phòng phân tích Công ty chứng khoán BETA, cho rằng dòng tiền đang có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Sự tập trung của dòng tiền chủ yếu vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn khiến nhiều cổ phiếu nhỏ và vừa chịu áp lực bán mạnh. "Rủi ro và cơ hội tồn tại song hành, đòi hỏi nhà đầu tư cần có chiến lược giao dịch linh hoạt. Nên tập trung vào các mã cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, doanh nghiệp hoạt động ổn định, triển vọng lợi nhuận tích cực. Hạn chế tâm lý chạy theo xu hướng ngắn hạn sẽ giúp nhà đầu tư vượt qua giai đoạn biến động" - ông Phụng nêu quan điểm. Các chuyên gia của Công ty chứng khoán Pinetree cũng cho rằng VN-Index đã có tuần điều chỉnh đầu tiên sau 3 tuần tăng điểm liên tiếp. Thanh khoản thị trường vẫn chưa cải thiện, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng tích lũy với biên độ hẹp trong những ngày tới. Mốc hỗ trợ mạnh của VN-Index là vùng 1.250 – 1.255 điểm. Đáng chú ý, cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong tuần này sẽ là tâm điểm của VN-Index trong bối cảnh thiếu thông tin hỗ trợ. Biến động của các nhóm ngành cổ phiếu từ đầu năm 2024 đến nay. Nguồn: CSI Những dự báo được các công ty chứng khoán đưa ra sau khi VN-Index đóng cửa tuần giao dịch vừa qua ở mức 1.262,57 điểm, giảm 7,57 điểm so với tuần trước; HNX Index giảm 1,93 điểm về mức 227 điểm. Các cổ phiếu HDB, KDC, EIB, TCB, BVH… đóng góp vào đà tăng nổi bật của thị trường; trong khi những cổ phiếu khiến thị trường kém tích cực là VCB, VIC, HVM, MSN, LPB… Điểm trừ là thanh khoản giao dịch giảm 12% so với tuần trước; trong khi khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 1.100 tỉ đồng trên sàn HOSE, tập trung vào các cổ phiếu trong rổ VN30 như FPT, MWG, VRE. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trái với kỳ vọng của nhà đầu tư sau phiên giao dịch bùng nổ theo đà với điểm số và thanh khoản tăng vọt của VN-Index, thị trường chứng khoán tiếp tục biến động lình xình trong biên độ hẹp. Thị trường chứng khoán tiếp tục biến động trong biên độ hẹp, kém sức hút với nhà đầu tư Về biến động của các nhóm ngành cổ phiếu gần đây, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty chứng khoán VPBankS, nói rằng nhìn về toàn cảnh, thị trường xu hướng dòng tiền khá lan tỏa chứ không tập trung vào ngành nào. Bảo hiểm là ngành tăng tốt. Nhóm này đã có nhịp giảm mạnh từ giữa năm và tạo đáy vào tháng 11-2024. Nhóm xây dựng, vật liệu xây dựng, hóa chất, bất động sản công nghiệp, logistics… cũng hút dòng tiền tốt. Điều này cho thấy thị trường vừa có tín hiệu tăng giá, vừa có tín hiệu dòng tiền, đang có sự lan tỏa về mặt dòng tiền, không tập trung vào nhóm nào mà tìm đến những nhóm có câu chuyện, kỳ vọng mới trong năm 2025. "Nhìn vào cơ cấu dòng tiền, nhóm ngân hàng vẫn là nhóm số 1, chiếm gần 23% tổng thanh khoản thị trường. Thanh khoản trong 3 tuần gần đây giảm do co bớt ở nhóm ngân hàng nhưng lan tỏa ở một số ngành như chứng khoán, bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng" - ông Sơn nói.