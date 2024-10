Chứng khoán trước giờ giao dịch 31-10: Vingroup của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đạt kỷ lục mới

Công ty CP Vinhomes (Vinhomes-VHM) thông qua việc phát hành trái phiếu quốc tế với tổng giá trị lên đến 500triệu USD, kỳ hạn dự kiến 5 năm. * VIC: Công ty CP Tập đoàn Vingroup công bố Tổng doanh thu thuần hợp nhất trong 9 tháng năm 2024 đạt 126.916 tỉ đồng. Tính riêng trong quý III/2024, công ty mang về 62.851 tỉ đồng - một kỷ lục mới. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2024 đạt 4.069 tỉ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm ngoái. Tại ngày 30-9-2024, tổng tài sản Vingroup đạt 791.474 tỉ đồng, tăng 18,5% so với 31-12-2023. * VHM: Công ty CP Vinhomes đã thông qua việc phát hành trái phiếu quốc tế với tổng giá trị lên đến 500 triệu USD. Trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và không có bảo đảm. Kỳ hạn dự kiến 5 năm. * HPG: Hòa Phát vay nợ kỷ lục, tiền mặt thấp nhất 15 quý, rót hơn 2 tỉ USD vào quả đấm thép Dung Quất 2.

* VNM: Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã CK: VNM) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với doanh thu thuần đạt 15.549 tỉ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái. Chi phí giá vốn tăng khiến lợi nhuận gộp trong quý 3 giảm 2% so với cùng kỳ xuống 6.401 tỉ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt hơn 41%. Trừ các khoản chi phí, Vinamilk báo lãi sau thuế giảm 5,1% xuống còn 2.403 tỉ đồng. So với quý 2 liền trước, lãi ròng của Vinamilk sụt khoảng 10%. Khu đô thị Vinhomes Central Park của Vinhomes * HNG: Công ty CP Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico -HNG) lỗ thêm 546 tỉ đồng trong quý III, nâng lỗ lũy kế lên 8.648 tỉ đồng. Lỗ quý thứ 14 liên tiếp. * IMP: Công ty CP Dược phẩm Imexpharm bổ nhiệm ôngSung Min Woo vào vị trí Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2027 từ ngày 30-10-2024 thay thế cho bà Chun Chaerhanị. *BAF: Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam quyết định nhận chuyển nhượng 171.500 cổ phần, tương ứng 49% vốn điều lệ của hàng loạt công ty có cùng một số lượng cổ phần, tỉ lệ sở hữu gồm: Công ty Hoàng Kim HT-QT; Công ty Cổ phần Hoàng Kim QT; Công ty CP Thành Sen HT-QT; Công ty CP Việt Thái HT; Công ty CP Toàn Thắng HT.

* GIL: Công ty CP Sản xuầt XNK Bình Thạnh nhận được quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân TP Hà Nội về việc không chấp nhận yêu cầu hủy phán quyết trọng tài trong vụ tranh chấp của GIL với hợp đồng Công ty WooJeon do Hội đồng Trọng tài Quốc tế Việt Nam ban hành. GIL cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2024 với doanh thu giảm 48,7% trên báo cáo tài chính riêng và 26,47% trên báo cáo tài chính hợp nhất. Nhưng lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 81,02% và 118,6%. *IDC: Công ty CP IDICO doanh thu thuần quý III đạt 2.276 tỉ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt hơn 793,3 tỉ đồng, tăng mạnh 96%. Sau khi trừ các loại chi phí, IDICO ghi nhận lợi nhuận sau thuế 574 tỉ đồng, tăng 195% so với cùng kỳ. * FRT: Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT cho biết nhờ việc tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và nhận được cổ tức từ Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu mà kết quả kinh doanh quý III/2024 chuyển từ lỗ 13 tỉ đồng cùng kỳ sang lãi 165,4 tỉ đồng.