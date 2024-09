Chứng khoán trước giờ giao dịch, 30-9: Cổ phiếu Novaland lại 'có biến'

Một số thông tin liên quan doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán trước giờ giao dịch 30-9. *NHH: Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings đã thành công bán sạch 11,16 triệu cổ phiếu NHH của Công ty CP Nhựa Hà Nội từ ngày 16-9 đến 26-9. Trong thời gian này, Công ty CP Nhựa An Phát Xanh đã mua lại đúng số cổ phiếu An Phát Holdings bán ra, nâng tỉ lệ sở hữu tại Nhựa Hà Nội lên 62,75% (tương đương 45,7 triệu cổ phiếu). *NLG: Công ty CP Đầu tư Thái Bình, tổ chức liên quan ông Nguyễn Đức Thuấn - Thành viên HĐQT của Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG). - đã bán 3,5 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 4-9 đến 26-9, hạ tỉ lệ sở hữu xuống còn 4,58% (tương đương 17,6 triệu đơn vị). Bên cạnh đó, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital cũng đã bán 400.000 cổ phiếu NLG vào ngày 25-9, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn 22,7 triệu đơn vị (5,9% vốn). *YBM: Công ty CP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (mã chứng khoán: YBM) vừa bị Cục thuế tỉnh Yên Bái ra quyết định xử phạt 202 triệu đồng và bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 577 triệu đồng do đã có hành vi khai sai khống dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng và khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp... Diễn biến thị trường 1 tuần qua. Nguồn: Fireant *NVL: Công ty CP Novagroup, tổ chức liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL), vừa bị bán giải chấp 41.158 cổ phiếu NVL vào ngày 20-9. Sau giao dịch, NovaGroup còn nắm giữ hơn 343,8 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng tỉ lệ 16,32%. Chi trả cổ tức: *VNC: Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol (mã chứng khoán: VNC) sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2024 tỉ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 1-10. *TPB: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã chứng khoán: TPB) đã phân phối 440,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho 37.523 cổ đông (tỉ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu TPB sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới). *KDH: HĐQT Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã cổ phiếu: KDH) thông báo chốt quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu vào ngày 18-10, tỉ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu). *DPR: Công ty CP Cao su Đồng Phú (mã chứng khoán: DPR) sẽ trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỉ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng vào tháng 10-2024.