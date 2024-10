Chứng khoán Rồng Việt gọi tên 3 cổ phiếu ngân hàng tiềm năng trong tháng 10

Trong chiến lược đầu tư tháng 10, Chứng khoán Rồng Việt tự tin rằng nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ tiếp tục dẫn đầu, VN-Index có thể lên 1.320 điểm. Tại Báo cáo chiến lược đầu tư tháng 10 do Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (Chứng khoán Rồng Việt) thực hiện và công bố, các chuyên gia của công ty này cho biết tháng 10 là mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2024, do đó dự kiến thị trường sẽ sôi động trong hai tuần cuối tháng và điều này kỳ vọng sẽ hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng khoán.

Theo VDSC, kết quả kinh doanh của nhóm ngành ngân hàng tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt đà tăng trưởng, bên cạnh sự phục hồi của ngành sản xuất và bán lẻ, giúp tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp trên sàn HoSE có thể đạt tới 28% so cùng kỳ. Chọn cổ phiếu đầu tư tháng 10 (Ảnh: S. Nhung) Với những yếu tố tích cực đang hiện hữu, Chứng khoán Rồng Việt dự báo VN-Index sẽ dao động trong khoảng 1.265 - 1.320 điểm trong tháng 10. Trong dài hạn, chỉ số này có thể hướng tới mức 1.334 - 1.380 điểm vào cuối năm 2024, tương ứng với mức định giá P/E 14,5 - 15 lần.

Trong tháng 10, các chuyên gia của Chứng khoán Rồng Việt đặt kỳ vọng lớn vào các cổ phiếu ngân hàng Techcombank, VPBank và VietinBank. Cụ thể, cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Tecombank) đang giao dịch ở mức 24.350 đồng/cổ phiếu, giá mục tiêu 28.900 đồng. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 12,4%, biên lợi nhuận ròng là 7,55% và P/E là 16,10 lần. Dù giảm, nhưng cổ phiếu này vẫn tăng trưởng 29% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế quý 3/2024 ước đạt 4.433 tỉ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Trong khi đó, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh. Cổ phiếu VPB đang giao dịch 20.000 đồng/cổ phiếu mục tiêu lên 22.500 đồng. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu đạt 12%, biên lợi nhuận ròng là 10,06% và P/E là 9,85 lần. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế quý III/2024 ước đạt 3.388 tỉ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ. Cổ phiếu CTG của Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) đang giao dịch ở mức 35.750 đồng, kỳ vọng sẽ đạt mục tiêu 41.500 đồng. Theo VDSC, VietinBank có tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 1.,47%, biên lợi nhuận ròng là 41% và P/E là 17,2 lần và lợi nhuận sau thuế quý III/2024 ước đạt 7.000 tỉ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ. Ngoài ra, Chứng khoán Rồng Việt cũng đưa ra giá mục tiêu cho một số cổ phiếu khác như: HPG (34.000 đồng), GMD (50.400 đồng) KBC (41.600 đồng); KDH (46.500 đồng); PVD (33.200 đồng); PVT (30.700 đồng)...

Các chuyên gia của Chứng khoán Rồng Việt nhấn mạnh nhà đầu tư cần lưu ý lựa chọn "điểm vào" với mức định giá phù hợp mang lại mối cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Đồng thời, cần duy trì mức độ tiền mặt bảo vệ danh mục của mình, đặc biệt trong giai đoạn này khi chu kỳ lãi suất chưa hợp lý và biến động của thị trường vẫn còn nhiều căng thẳng chưa được giải quyết.