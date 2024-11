Chứng khoán ngày mai (6-11): Bắt đáy hay gồng lỗ cổ phiếu?

Nhà đầu tư chứng khoán không nên cố gắng bắt đáy khi VN-Index chưa có dấu hiệu phục hồi rõ ràng. Phiên giao dịch ngày 5-11, thị trường chứng khoán liên tục giao dịch giằng co, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trong giai đoạn trước khi công bố kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. VN-Index đóng cửa tại mức 1.245,76 điểm, tăng 1,05 điểm; HNX-Index tăng 0,4 điểm lên mức 224,86 điểm. Du lịch và giải trí đóng góp vào đà tăng của thị trường trong khi ngân hàng khiến thị trường giảm điểm. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh của VN-Index chỉ còn hơn 8.185 tỉ đồng, giảm rất mạnh 38,78% so với phiên trước. Điểm trừ vẫn là đà bán ròng của khối ngoại hơn 850 tỉ đồng trên sàn HOSE, tập trung vào MSN, VHM, MWG… Thị trường chứng khoán tăng điểm nhưng vẫn chưa thoát khỏi xu hướng đi ngang Theo Công ty chứng khoán BETA, hối lượng giao dịch suy giảm, phản ánh tâm lý phòng thủ của cả bên mua lẫn bên bán. Mức thanh khoản duy trì ở mức thấp cho thấy dòng tiền đang yếu, không có dấu hiệu tích cực từ các nhà đầu tư. Nhận định về phiên giao dịch ngày mai 6-11, ông Võ Kim Phụng, Trưởng phòng Phân tích, Công ty chứng khoán BETA, cho rằng thị trường vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do dòng tiền yếu và sự thận trọng của nhà đầu tư. VN-Index có thể sẽ dao động với biên độ hẹp trong ngắn hạn, khi các yếu tố tích cực chưa đủ mạnh để kích thích dòng tiền quay trở lại. "Áp lực bán ròng từ khối ngoại cũng là yếu tố tác động tiêu cực, khiến tâm lý thị trường suy yếu. Hiện tại, việc quản trị rủi ro nên được ưu tiên hơn là cố gắng bắt đáy khi thị trường chưa phục hồi rõ ràng. Các nhà đầu tư thận trọng có thể lựa chọn giữ tỉ trọng tiền mặt cao và theo dõi kỹ diễn biến thị trường. Đối với những nhà đầu tư ưa mạo hiểm, việc tìm kiếm cơ hội đầu tư ở vùng giá hấp dẫn là khả thi nhưng cần thực hiện từng phần và chọn lọc cổ phiếu kỹ lưỡng", ông Võ Kim Phụng nói. Chuyên gia của Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cũng cho rằng dù VN-Index lấy lại sắc xanh sau 2 phiên giảm điểm trước đó, nhưng biên độ tăng điểm rất nhẹ và thanh khoản lại sụt giảm rất mạnh. Thị trường chưa thể thay đổi xu hướng đi lên. Chưa kể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE trong phiên hôm nay ở mức thấp nhất trong khoảng gần 2 năm trở lại đây và sụt giảm (40%) so với mức trung bình 20 phiên. Khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên vị thế quan sát, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index test ngưỡng hỗ trợ 1.230 điểm trước khi mở vị thế mua thăm dò.