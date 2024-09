Chứng khoán ngày mai, 26-9: Cổ phiếu bank - chứng - thép lại vào sóng?

Thanh khoản trong phiên 25-9 tăng so với phiên trước cho thấy có trạng thái tranh chấp mạnh giữa cung và cầu. Thị trường chứng khoán vẫn đang nỗ lực duy trì đà tăng nên có khả năng sẽ tiến tới ngưỡng 1.290 điểm. Bước vào phiên giao dịch 25-9, thị trường chứng khoán có trạng thái tranh chấp tại vùng 1.280 – 1.283 điểm. Nhịp tăng sau đó được nới rộng nhưng dần chậm lại khi tiến gần vùng 1.290 điểm. Kết phiên, VN-Index tăng 10,49 điểm, đóng cửa tại 1.287 điểm. Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HoSE tăng, với 904,1 triệu cổ phiếu. Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tăng 13 điểm, đóng cửa tại 1.344 điểm. Trong nhóm, 23 mã tăng giá là POW (+3,6%), SSI (+3,2%), STB (+2,7%)… Ngược lại, có 7 mã đóng cửa trong sắc đỏ như VNM (-1%), BVH (-0,7%), VJC (-0,5%)... Đặc biệt, dòng tiền đổ mạnh vào thị trường và vận động rất tích cực tại các cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng, chứng khoán và thép. Trong đó, HPG tăng 1,4% với khớp lệnh cao, đạt hơn 41 triệu đơn vị. HSG khớp lệnh xấp xỉ 20 triệu cổ phiếu và tăng giá 2,7%. NKG cũng tăng 2,8%, khớp lệnh đạt gần 10 triệu đơn vị. Trong phiên hôm nay, khối ngoại quay lại mua ròng trên sàn HoSE với giá trị 524,8 tỉ đồng. Họ mua nhiều cổ phiếu VCI (+89,7 tỉ đồng), MWG (+84,3 tỉ đồng), TCB (+79 tỉ đồng)… Ở chiều ngược lại, họ bán mạnh cổ phiếu HPG (-65,5 tỉ đồng), STB (-60,8 tỉ đồng)... Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận xét thanh khoản tăng so với phiên trước cho thấy có trạng thái tranh chấp mạnh giữa cung và cầu. Thị trường vẫn đang nỗ lực duy trì đà tăng nên có khả năng sẽ tiến tới ngưỡng 1.290 điểm. Diễn biến thị trường 1 tháng qua Nguồn: Fireant Tuy nhiên, dự kiến nguồn cung sẽ tiếp tục gia tăng và gây áp lực đáng kể cho thị trường. Do đó, VDSC khuyến nghị nhà đầu tư cần quan sát diễn biến cung cầu tại vùng kháng cự để đánh giá lại trạng thái thị trường, cân nhắc đợt hồi phục này để cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro. Trong khi đó, Công ty Chứng khoán VCBS cho rằng nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì tỉ trọng tài khoản, hạn chế mua đuổi theo đà tăng mạnh, tận dụng những nhịp rung lắc trong phiên để gia tăng tỉ trọng đối với các nhóm ngành đang thu hút dòng tiền tốt như chứng khoán, ngân hàng, thép. "Với những cổ phiếu nhóm ngành đang có sự tích lũy tốt hoặc đi lên từ vùng đáy ngắn hạn như dầu khí, đầu tư công và bất động sản khu công nghiệp, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân trước một phần để đón đầu sự dịch chuyển của dòng tiền trong những phiên tới" - VCBS khuyến nghị.