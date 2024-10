Chứng khoán ngày mai, 2-10: Vì sao nhà đầu tư nên thận trọng?

Lần thứ 2 chỉ trong vài ngày, VN-Index không trụ được mốc 1.300 điểm trước áp lực bán chốt lời khiến nhà đầu tư chứng khoán dè dặt với phiên giao dịch ngày mai. Trong phiên ngày 1-10, VN-Index đã có lúc vượt qua mốc 1.300 điểm và duy trì trên mốc này lâu hơn so với lần gần nhất vài ngày trước. Tuy nhiên áp lực bán tăng dần trong phiên giao dịch buổi chiều khi nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời khiến VN-Index đóng cửa ở mức 1.292,2 điểm, chỉ còn tăng 4,26 điểm so với mức tăng cao nhất tới 14 điểm trong phiên. HNX-Index đóng cửa tăng 1,14 điểm lên 236,05 điểm trong khi Upcom giảm nhẹ 0,28 điểm về 93,28 điểm.

Sự tích cực của ngày giao dịch hôm nay có sự đóng góp không nhỏ bởi khối ngoại khi mua ròng gần 700 tỉ đồng; thanh khoản cải thiện đáng kể khi giá trị giao dịch trên sàn HOSE xấp xỉ 22.000 tỉ đồng. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nếu buổi sáng, nhiều nhà đầu tư hào hứng khi VN-Index "nhẹ nhàng" vượt qua mốc 1.300 điểm với sự giao dịch sự tích cực của nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, bất động sản... Tới phiên chiều, sự thất vọng được chia sẻ ở nhiều đội, nhóm chứng khoán khi thị trường thêm một lần "thất thủ" trước ngưỡng cản mạnh. Thị trường chứng khoán lại gây thất vọng cho nhà đầu tư khi không vượt qua được vùng 1.300 điểm Nhận định về phiên giao dịch này mai, 2-10, ông Võ Kim Phụng, Trưởng phòng phân tích, Công ty chứng khoán BETA, cho rằng do nhiều cổ phiếu lớn, đặc biệt trong nhóm tài chính - ngân hàng đang có dấu hiệu tăng nóng trong thời gian ngắn nên sẽ gặp áp lực chốt lời. Từ đó, có thể ảnh hưởng đến khả năng rung lắc của thị trường chung trong giai đoạn hiện tại. Nhiều khả năng thị trường sẽ cần thêm thời gian tích lũy trước khi chinh phục hoàn toàn mốc kháng cự mạnh 1.300 điểm. "Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế tâm lý mua đuổi bằng mọi giá đối với những cổ phiếu đã có dấu hiệu tăng nóng. Kiên nhẫn mua tích lũy tại những nhịp điều chỉnh nhằm gom thêm cổ phiếu của doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, tiềm năng tăng trưởng khả quan khi mùa báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III tới gần" - ông Phụng nói. Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với thị trường, với kỳ vọng VN-Index sẽ vượt ngưỡng tâm lý 1.300 điểm để hướng tới mốc kháng cự 1.320 - 1.330 điểm. Ở chiều ngược lại, nếu áp lực bán đưa VN-Index về vùng hỗ trợ 1.280 điểm, nhà đầu tư được khuyến nghị mạnh dạn mở thêm vị thế mua mới, gia tăng thêm tỉ trọng các mã đang có lợi nhuận trong danh mục.