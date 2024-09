Chứng khoán ngày mai, 1-10: Cổ phiếu ngân hàng - chứng khoán - thép có tiếp tục 'đỡ' thị trường?

Tuy chứng khoán Việt ngày 30-9 giảm điểm nhưng một số cổ phiếu thuộc 3 nhóm cổ phiếu ngân hàng - chứng khoán - thép lại tăng giá. Nhà đầu tư kỳ vọng bộ 3 này sẽ tạo sóng thị trường trong phiên tiếp theo. Kết phiên 30-9, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.287,9 điểm, giảm gần 3 điểm, tương đương 0,23%. Nối tiếp phiên điều chỉnh cuối tuần trước, nhà đầu tư giao dịch giằng co xuyên suốt thời gian giao dịch phiên sáng. Thanh khoản chững lại khi số lượng cổ phiếu giảm giá chiếm đa số. Trong bối cảnh đó, một số cổ phiếu thuộc ngành chứng khoán và thép, bao gồm HPG, VCI, VND…đã "lội" ngược dòng để tăng điểm. Áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến chỉ số trên thị trường đi xuống. Nhà đầu tư giao dịch thận trọng khi VN –Index đối mặt ngưỡng kháng cự 1.300 điểm. Sau một tuần mua ròng mạnh, phiên này khối ngoại lại bán ròng cổ phiếu với tổng giá trị 487.66 tỉ đồng, tập trung bán tại các mã HPG, STB, VRE… Kết phiên, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.287,9 điểm, giảm gần 3 điểm, tương đương 0,23%. Theo Công ty Chứng khoán ACBS, nhịp chốt lời tiếp tục diễn ra khiến chứng khoán ngày 30-9 giảm điểm nhẹ. Thanh khoản thị trường giảm đáng kể so với nhưng phiên trước đó cho thấy lực bán đang dần yếu đi. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương cho biết cực cầu gần cuối phiên 30-9 tại một số cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán, thép…, giúp chỉ số VN- Index thu hẹp đà giảm điểm. "Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng đối với những cổ phiếu tiếp tục giữ được xu hướng tăng điểm thuộc 3 nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán, thép…" - VCBS khuyến nghị. Theo đó, không ít nhà đầu tư kỳ vọng bộ 3 nhóm cổ phiếu này sẽ dẫn sóng thị trường trong phiên tiếp theo. Trong khi đó, Công ty Chứng khoán ACBS dự báo trong vài ngày tới, chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ giằng co quanh vùng hiện tại, sau sẽ trở lại đà tăng để vượt ngưỡng kháng cự 1.300 điểm.