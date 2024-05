Chung kết FA Cup: Khắc tinh Guardiola của Man Utd và hai thái cực đối lập

Đối nghịch hình ảnh Man Utd vốn giàu có căn cơ nhưng rốt cuộc tiêu tiền "như phá" là Man City, gã hàng xóm vốn bị gắn mác "trọc phú" nhưng tiêu tiền rất hiệu quả. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong triều đại Pep Guardiola, Man City đã chi 1,5 tỷ euro để chiêu mộ tân binh. Cùng khoảng thời gian, Man Utd bỏ ra 1,4 tỷ euro.

Man City giành tổng cộng 21 danh hiệu, bao gồm 6 danh hiệu Premier League (4 chức vô địch liên tiếp hiện tại), 2 chiếc Cúp FA, 4 Cúp Liên đoàn, 2 Community Shield (Siêu Cúp Anh), 1 Siêu Cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup và 1 lần đăng quang Champions League. Man Utd thì chỉ có hai danh hiệu "hạng hai" là Cúp Liên đoàn 2022-23 và Europa League 2016-17.

Tất nhiên, sẽ có những ý kiến phản biện rằng những cáo buộc Man City đang đối mặt vì hàng loạt sai phạm về tài chính khiến chiến công của thầy trò Pep Guardiola bị vấy bẩn. Thực ra, đây là hai vấn đề khác nhau và đừng nên lẫn lộn. Tài chính là tài chính, chuyên môn là chuyên môn.

Hơn nữa, như vừa chứng minh, Guardiola không chi tiêu nhiều hơn các đội bóng giàu có khác. Chiến công ông gặt hái là nhờ nỗ lực và tài năng. Như Johan Cruyff, người thầy vĩ đại của Pep Guardiola, từng nói nhiều chục năm về trước: "Chẳng có túi tiền nào biết đá bóng cả!".

Chung kết FA Cup là sự lặp lại của mùa trước, khi Man City đánh bại Man Utd với tỷ số 2-1 để giành danh hiệu thứ hai trong hành trình "ăn ba" vĩ đại. Trước Guardiola, lịch sử bóng đá Anh chỉ có duy nhất Man Utd của Sir Alex Ferguson từng giành cú "ăn ba" (Premier League, FA Cup, Champions League).

Chính cú "ăn ba" ấy đã đưa "Quỷ đỏ" thành Manchester lên tầm cao mới và nhận được sự yêu quý của đông đảo người hâm mộ. Tên tuổi Man Utd trở thành thương hiệu toàn cầu, với tầm ảnh hưởng tới mức hơn chục năm không danh hiệu lớn, CLB này vẫn là đội bóng có doanh thu cao nhất xứ sở sương mù.

Giàu truyền thống, tiềm lực tài chính mạnh mẽ nhưng thất bại nặng nề, không khó nhận ra thiếu sót lớn nhất của Man Utd là thiếu vị thuyền trưởng đại tài kế tục Sir Alex Ferguson. Có lẽ, không ít người hâm mộ "Quỷ đỏ" ngậm ngùi "giá như Guardiola dẫn dắt Man Utd".

Bản thân vị chiến lược gia tài ba người Tây Ban Nha cũng từng mơ về một ngày như thế. Trong cuốn "Pep Confidential: The Inside Story of Pep Guardiola's First Season at Bayern Munich" do ký giả Marti Perarnau, người bạn thân của Guardiola chấp bút, cựu HLV Barca thừa nhận bị cuốn hút khi xem Man Utd của Sir Alex thi đấu vào năm 2011.

Đó là trận bán kết Champions League giữa Man Utd và Schalke 04 tại Old Trafford, Guardiola dự khán và nói: "Tôi mê không khí này. Ước gì ngày nào đó được làm HLV tại đây". Nhưng từ giấc mơ đến thực tiễn là khoảng cách quá xa vời. Chẳng những vậy, giờ này Pep đã là tượng đài ở Man City.