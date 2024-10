Chung kết Anh trai: 17 người vào gia tộc, ai không có thì nhận giải an ủi

Chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai khép lại với cái kết không gây bất ngờ. Tuấn Hưng tuy mất suất debut ở gia tộc toàn năng nhưng vẫn có giải "an ủi". 17 suất chiến thắng và 10 giải phụ là cái kết "huề cả làng", khép lại những tranh cãi về điểm số tại show Anh trai. Chung kết show Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra tối 19/10. Sau nhiều tuần gây bàn tán trên mạng xã hội về cách chấm điểm của khán giả trường quay, 17 cái tên trong gia tộc toàn năng dễ đoán, không gây bất ngờ. Liên tục tạo tranh luận bằng những màn cho điểm gây ức chế người xem, show Anh trai vượt ngàn chông gai khép lại với cái kết "huề cả làng". Đêm chung kết show Anh trai cũng thiếu tính cạnh tranh trước màn hội ngộ, tâm sự của 33 anh trai. Đêm chung kết nhiều nước mắt Ở mọi cuộc thi, game show nói chung, chung kết là đêm gay cấn khi tìm ra người chiến thắng. Thay vì tập trung cho tiết mục đối kháng quyết định kết quả, đêm chung kết show ưu tiên anh tài bị loại hát mở màn, không khác gì đêm gala. Mở đầu tập chung kết, 10 anh tài bị loại trước đó chia thành hai nhóm nhỏ, biểu diễn liên tiếp hai tiết mục Em còn nhớ anh không? (HuyR, Tăng Phúc, Nguyễn Trần Duy Nhất, Neko Lê, Thành Trung) và Chiếc lá tình yêu (Trương Thế Vinh, Hồng Sơn, Phạm Khánh Hưng, Đăng Khôi, Liên Bỉnh Phát).

Các anh tài bị loại mở màn tại chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai. Đêm chung kết trở thành đêm gala đúng nghĩa khi các nghệ sĩ bị loại tâm sự về việc trở lại sau khi hoàn thành tiết mục. Việc HuyR muốn "vẽ thêm ước mơ khi trở lại sân khấu" hay để cựu danh thủ Hồng Sơn tái hiện cú sút Quả bóng vàng... đặt ở đầu làm giảm bớt kịch tích, trong khi màn thi đấu chính của 23 anh tài chưa thông qua. Sau màn tâm sự của anh tài bị loại, Nhà Tinh Hoa và bước vào vòng đấu cuối. Trước khi bước vào phần biểu diễn, NSND Tự Long chia sẻ "chơi hết mình, kịch trần". Nam nghệ sĩ giúp hai đội thi bắt nhịp ở tiết mục quyết định ai là người được gọi tên trong gia tộc toàn năng. Trong vòng đấu cuối, hai đội chọn thể hiện ca khúc tình cảm. Nhà Tinh Hoa chọn thể hiện Mẹ yêu con, mong muốn đưa khán giả về lại tuổi thơ. Đội của thủ lĩnh Cường Seven lấy nước mắt của MC Anh Tuấn và khán giả khi hát về chủ đề mẹ. Nhà Thiếu Nhi cũng chọn ca khúc tình cảm mang tên Dòng thời gian cho vòng đấu cuối. Sau khi biểu diễn, các anh tài tiếp tục tâm sự, không đặt nặng sự cạnh tranh cho tiết mục quyết định. Kết quả, Nhà Tinh Hoa giành chiến thắng sau màn trình diễn lấy nước mắt khán giả. Sau ba vòng đấu ở hai đêm chung kết, Nhà Thiếu Nhi có ba vị trí ra mắt và Nhà Tinh Hoa có 8 nghệ sĩ được xướng tên vào gia tộc toàn năng. Tuấn Hưng và loạt anh tài nhận "giải an ủi", khép lại tranh cãi Sau những vòng thi thách thức các anh tài với luật chơi và cách tính điểm hỏa lực, gia tộc toàn năng gọi tên 17 anh tài, bao gồm Kay Trần, Jun Phạm, Cường Seven, Tự Long, S(trong) Trọng Hiếu, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Bùi Công Nam, Rhymastic, Soobin Hoàng Sơn, Binz, Quốc Thiên, Thanh Duy, Bằng Kiều, Tiến Luật, Đinh Tiến Đạt và Đỗ Hoàng Hiệp. Sau nhiều tuần chật vật, Đỗ Hoàng Hiệp cuối cùng cũng chiến thắng cùng các anh tài khác. Những cái tên còn lại của gia tộc toàn năng cũng không gây bất ngờ. 6 anh tài bị loại trong đêm chung kết gồm Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng, Hà Lê, Duy Khánh, Thiên Minh và Kiên Ứng. Sau khi bị loại, Hà Lê và Kiên Ứng chỉ trở lại nhằm làm đẹp đội hình, không có cơ hội được xướng tên vào gia tộc toàn năng. Khán giả cũng không quá bất ngờ khi Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng bị loại, vì trước đó hai giọng ca thực lực liên tục nhận điểm số thấp, gây ức chế người xem suốt nhiều tuần. Duy Khánh và Thiên Minh không quá nổi trội suốt show Anh trai, việc bị loại là hợp lý.

17 anh trai chiến thắng, kèm thêm 9 giải phụ được trao trong đêm chung kết. Trước khi khép lại, show liên tục gây ức chế người xem vì cách cho điểm. Thậm chí ở công diễn đối đầu giữa Tuấn Hưng - Phan Đinh Tùng - Tiến Luật và S.T Sơn Thạch, khán giả bất bình vì ca sĩ Tuấn Hưng thua điểm diễn viên Tiến Luật ở phần thi hát. Ban tổ chức trao 9 giải phụ nhằm "công nhận hành trình vượt chông gai" của các anh tài. Việc có đến 5 anh tài bị loại nhận giải phụ là cách để xoa dịu khán giả. Dù không có vị trí ra mắt, Tuấn Hưng nhận được giải thưởng "an ủi" mang tên Anh tài bền bỉ. Ban tổ chức đánh giá giọng ca Tìm lại bầu trời là "kiên trì theo đuổi đam mê và định hướng của bản thân, nỗ lực vượt qua mọi chông gai của chương trình và chính mình. Anh tài lớn tuổi nhất chương trình là Hồng Sơn nhận giải phụ Anh tài vượt chông gai. Cựu danh thủ được trao giải vì vượt qua tuổi tác, rào cản nghề nghiệp để hát, nhảy, thậm chí đọc rap trên sân khấu show Anh trai. Ca sĩ Hà Lê được ban tổ chức vinh danh là Anh tài ấn tượng. Dù không được khán giả trường quay cho điểm cao suốt nhiều tuần, ban tổ chức công nhận nam ca sĩ là nhân vật tài năng, chuyên môn cao. Hai anh tài bị loại trước đêm chung kết là Trương Thế Vinh và Nguyễn Trần Duy Nhất lần lượt nhận giải phụ Quân sư toàn năng và Anh tài bứt phá giới hạn. Ngoài 17 vị trí trong gia tộc toàn năng, phần vinh danh bổ sung từ nhà sản xuất dành cho các anh tài như Tuấn Hưng, Hồng Sơn, Hà Lê... được xem như cách xoa dịu khán giả. Việc "gần như ai cũng có giải" trong đêm chung kết cũng khép lại những màn tranh luận vì cách chấm điểm gây ức chế suốt nhiều tháng qua. Theo Tiền Phong