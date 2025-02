Chung cư đang lan tỏa về miền Tây

Chung cư lan tỏa về miền Tây

Ông Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịchHiệp hội Bất động sản (BĐS) Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam cho hay, giao dịch BĐS ở miền Tây năm 2024 có 74 dự án nhà ở được mở bán (10 dự án mới), với hơn 8.200 sản phẩm (nền/căn hộ), giảm 10% so với nguồn cung năm 2023.

Nguồn cung này giảm do nhiều chủ đầu tư chưa tự tin hoặc chưa đủ điều kiện “ra hàng”, nên chủ yếu hàng tồn bán ra từ các dự án triển khai từ trước và các dự án căn hộ chung cư tại Cần Thơ, Long An. Về giá, năm vừa qua giảm từ 5-10% so với năm 2023.