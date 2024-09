Ngoài những loại đèn quen thuộc như đèn pha, đèn hậu, đèn xi nhan, trên ô tô còn có loại đèn khác mà ít người để ý đó là đèn gầm. Đèn gầm ô tô là gì? Đèn gầm ô tô còn có tên gọi quen thuộc khác là đèn sương mù, có chức năng giúp tăng cường nhận biết cho các phương tiện phía trước và phía sau, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu như tối, mưa, sương mù làm giảm khả năng quan sát của lái xe. Đèn gầm ô tô có nhiệt độ K khoảng 2.500K. Ở độ K này, ánh sáng chiếu qua sương mù và mưa to, giúp tăng khả năng quan sát tốt hơn. Ngoài chiếu sáng, đén gầm ô tô còn giúp cảnh báo an toàn cho phương tiện và người đi ngược chiều. (Ảnh minh họa). Chức năng của đèn gầm ô tô Đèn gầm à một trong những bộ phận rất quan trọng của ô tô. Khi sử dụng đèn gầm ô tô, ánh sáng chiếu ở tầm nhìn gần hơn đèn pha. Theo đó, ánh sáng chiếu xuống mặt đường, giúp tài xế có tầm nhìn tốt để dễ dàng quan sát mặt đường, từ đó xử lý tốt những tình huống bất ngờ hay chướng ngại vật phía trước. Theo quy định, đèn gầm có ánh sáng vàng đặc trưng để nhận biết. Vị trí của đèn gầm thường thấp, phía dưới đầu xe để tránh làm chói mắt người điều khiển phương tiện lưu thông ngược chiều. Khi đi trong thành phố, khu đông dân cư, việc sử dụng đèn gầm là phù hợp. Theo quy định hiện hành, lái xe phải bật đèn gầm ô tô từ 18h để đảm bảo an toàn giao thông. Hiện nay, một số dòng xe mới, hiện đại còn sử dụng đèn LED ban ngày cho ô tô hay còn gọi là đèn chiếu sáng ban ngày để cảnh báo phương tiện, người đi ngược chiều nhận biết có đèn chiếu sáng, hoặc báo hiệu bằng đèn khi xe đi vào khu vực bóng tối gần khúc cua hay qua một số đường hầm ngắn để đảm bảo an toàn. PHẠM DUY(Tổng hợp)