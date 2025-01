Chú ý các điều sau để lái xe xuất hành được an toàn, tránh bị phạt 'dông' cả năm

Khi lái xe, nếu sử dụng điện thoại bằng tay sẽ làm phân tán khả năng tập trung, gây mất an toàn giao thông. Trên thực tế, nhiều trường hợp tai nạn giao thông xảy ra do tài xế mải nhìn và sử dụng điện thoại.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lỗi đi sai làn đường đối với ô tô sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 02 điểm trên GPLX. Nếu cá nhân đi sai làn đường mà gây ra tai nạn giao thông thì sẽ bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên GPLX.

Còn đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy đi sai làn đường sẽ bị phạt tiền từ 600-800 nghìn đồng. Trong trường hợp vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng lên từ 10-14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm trên GPLX.

6. Không thắt dây an toàn

Dây an toàn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo tính mạng của tài xế cũng như đối với tất cả người ngồi trên xe trong những tình huống phanh gấp, va chạm,... Tuy nhiên, nhiều người trên xe, thậm chí ngay cả tài xế "tặc lưỡi" không thắt loại dây này với những lý do khác nhau.

Theo Nghị định 168, nếu tài xế không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường hoặc chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng.

Ngoài ra, đối với người được chở trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy thì có thể bị phạt tiền từ 350-400 nghìn đồng

Ngoài việc tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì dù hành trình ngắn hay dài, việc đảm bảo tình trạng kỹ thuật và kiểm tra xe trước khi khởi hành là rất quan trọng.

Các chuyên gia cho rằng, chỉ mất khoảng 1 phút “soi” quanh xe ô tô là bạn có thể có một chuyến đi an toàn hơn. Các bộ phận có thể kiểm tra bằng mắt thường như: Lốp xe có non hơi hay có gì bất thường không; nước làm mát còn đủ không; hệ thống đèn, còi còn hoạt động tốt không;… đồng thời mang đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Chúc quý độc giả có một hành trình thuận lợi, suôn sẻ trong năm mới!

Hoàng Hiệp (ghi)