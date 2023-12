Chủ tịch Vĩnh Phúc yêu cầu họp khẩn sau phản ánh xe 'hung thần' qua khu dân cư

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt đối với các xe quá khổ, quá tải;

Thứ ba, chỉ đạo Văn phòng Ban chỉ đạo an toàn giao thông tỉnh khẩn trương thông báo công khai, rộng rãi số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh, kịp thời thông tin, báo cáo và xử lý các vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Giao Giám đốc Sở GTVT chịu trách nhiệm toàn diện về việc tham mưu UBND tỉnh quản lý Nhà nước về an toàn giao thông; khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, làm rõ việc thông tin, báo cáo của Văn phòng Ban an toàn giao thông, thiết lập ngay hệ thống báo cáo, phản ánh thông tin, kết quả tham mưu, đề xuất của Sở GTVT, Văn phòng Ban an toàn giao thông.

Theo văn bản chỉ đạo nêu trên, trong thời gian vừa qua, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn giao thông, góp phần đảm bảo tính mạng, tài sản và an toàn cho nhân dân.

Tuy nhiên, qua phản ánh của nhân dân và các cơ quan báo chí, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ; tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, còn xảy ra một số vụ tai nạn nghiệm trọng. Tình trạng ngang nhiên vi phạm, coi thường pháp luật khi tham gia giao thông vẫn diễn ra, văn hóa giao thông còn nhiều yếu kém.