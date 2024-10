Chủ tịch TPHCM đốc thúc chạy nước rút và xác định các giải pháp đột phá

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, về tình hình chung, thành phố vẫn giữ nhịp độ tăng trưởng nhưng chưa có đột phá. Trong đó, kết quả giải ngân đầu tư công rất thấp, đến giờ này chỉ đạt 20% kế hoạch năm. Chiều 1/10, UBND TPHCM tổ chức phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế – xã hội (KT-XH) tháng 9, sơ kết quý III và tình hình KT-XH 9 tháng trên địa bàn. Dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên. Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, thành phố vẫn giữ nhịp độ tăng trưởng nhưng chưa có đột phá. Trong kết quả này, giải ngân đầu tư công rất thấp, đến giờ này chỉ 20% kế hoạch năm. Trước tình hình này, nhiệm vụ quý IV là phải tập trung cao độ, chạy nước rút để hoàn thành kế hoạch năm. Bên cạnh đó, sau khi sơ kết 6 tháng, thành phố cũng đề ra Chỉ thị 12 về tăng trưởng, đã có văn bản để xác định các trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024 và đến Đại hội XII của Đảng bộ thành phố vào năm sau. “Do đó, bên cạnh việc kiểm điểm, xác định các giải pháp đột phá cho quý cuối của năm 2024, phải nhìn xa hơn cho đến hết năm sau, tức cuối nhiệm kỳ, với mục tiêu phải thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội XI của thành phố đặt ra”, ông Mãi nhấn mạnh. Người đứng đầu chính quyền TPHCM đề nghị, trong hội nghị này, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cần cố gắng xác định được những trọng tâm phải tập trung, những tồn đọng, vướng mắc cần tháo gỡ, để từ đó thực hiện bằng được những mục tiêu năm và tạo tiền đề để hoàn thành cả nhiệm kỳ trong năm sau. Theo số liệu của Cục Thống kê TPHCM, dự báo, mức tăng trưởng của quý III chỉ hơn 7%. Do đó, muốn năm 2024 đạt được chỉ số tăng trưởng chung 7,5% thì quý IV này phải tăng trưởng đến 9%. “Đây là mục tiêu rất nặng nề, thách thức và cần có những giải pháp trọng tâm, đột phá”, ông Mãi nói. Cũng theo Cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện tháng 9 năm 2024 đạt 4.875,5 tỷ đồng, tăng 4,6% so với tháng trước và giảm 6,1% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách cấp thành phố quản lý ước thực hiện 4.871 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ; vốn ngân sách cấp huyện ước thực hiện 4,5 tỷ đồng, bằng 12,6% so với cùng kỳ (do Kế hoạch vốn từ ngân sách cấp huyện năm 2024 chỉ bằng 16,8% năm 2023). Tính chung 9 tháng năm 2024, đầu tư thực hiện xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước thực hiện 30.190 tỷ đồng, tăng 0,2% so với cùng kỳ (9 tháng năm 2023 thực hiện 30.138,1 tỷ đồng). Trong đó, vốn ngân sách cấp thành phố quản lý ước thực hiện 30.149,2 tỷ đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ, đạt 38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn ngân sách cấp huyện ước thực hiện 40,8 tỷ đồng, bằng 13% so với cùng kỳ, đạt 36,2% kế hoạch cấp huyện. Tính đến hết ngày 27/9, tổng số vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước đã giải ngân là 15.802,7 tỷ đồng, đạt 19,9% so với kế hoạch vốn năm 2024. Ngô Tùng - Vân Sơn