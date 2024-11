Chủ tịch Quốc hội thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng bà con người Việt Nam tại Campuchia

Chiều 23/11, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có cuộc gặp thân tình với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN Trong không khí thân tình, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng cộng đồng bà con người Việt Nam tại Campuchia những tình cảm ấm áp và lời chúc tốt đẹp nhất. Chia sẻ với bà con về các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đã có các cuộc gặp song phương với Lãnh đạo cấp cao của Bạn. Tại các cuộc trao đổi, hai bên luôn khẳng định, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp của Việt Nam sang đầu tư sản xuất kinh doanh tại Campuchia; tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, hợp pháp tại Campuchia, có lộ trình di dời bà con sinh sống trên sông nước một cách hợp lý, bố trí khu tái định cư với các điều kiện cơ sở hạ tầng, an sinh cơ bản, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ gia đình thuộc diện phải di dời; Tiếp tục quan tâm tháo gỡ vưỡng mắc trong giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt để đẩy nhanh việc nhập quốc tịch Campuchia cho những người đủ điều kiện. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng Quỹ hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia 5.000 USD. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN Chia sẻ với bà con Việt Nam tại Campuchia về tình hình đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm, trong các bài viết, bài phát biểu quan trọng gần đây, đã đề cập đến vấn đề kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đây là một chủ trương, định hướng mới, có tầm chiến lược phát triển đất nước, có ý nghĩa chính trị to lớn, cần được đưa vào Văn kiện Đại hội XIV, quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Cùng với đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những bài viết cũng như chỉ đạo quan trọng trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả. “Bộ Chính trị đã bàn và chuẩn bị triển khai tinh gọn bộ máy từ Trung ương xuống địa phương, Trung ương làm trước, làm gương để địa phương thực hiện, từ đó để bộ máy không cồng kềnh, giảm chi phí từ ngân sách nhà nước, tăng đầu tư cho phát triển đất nước, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam như tư tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm” - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ. Bên cạnh đó, các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang tích cực triển khai công việc theo đúng tiến độ để tổ chức vào đầu năm 2026. Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN Đánh giá về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của đất nước thời qua, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây tiếp tục là điểm sáng, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với 9 quốc gia, trong đó quốc gia có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện gần nhất là Malaysia; 4/5 nước Đối tác Chiến lược Toàn diện của Việt Nam là Ủy viên Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam cũng có quan hệ Đối tác Chiến lược với 10 quốc gia và quan hệ Đối tác Toàn diện với 13 quốc gia. Vị thế, uy tín của Việt Nam được nâng lên trên trường quốc tế. Chia sẻ về các hoạt động của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, đang diễn ra, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là kỳ họp có khối lượng nội dung về công tác lập pháp rất lớn, dự kiến thông qua 18 luật, 3 Nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật khác. Đặc biệt, lần này Quốc hội sẽ xem xét thông qua chủ trương quyết định đầu tư đường sắt tốc độ cao từ Bắc - Nam với khái toán vốn khoảng 67 tỉ đô la Mỹ. Đây là một dự án lớn nhất làm trong giai đoạn 2025- 2035. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đất nước con nhiều khó khăn nên Quốc hội phải kịp thời quyết đáp để gỡ vướng mắc, khơi thông mọi nguồn lực phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN Chủ tịch Quốc hội biểu dương Đại sứ Nguyễn Huy Tăng và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần củng cố và phát triển quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia. Đề nghị Đại sứ quán tiếp tục chú trọng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn để nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ bà con tháo gỡ những vướng mắc trong vấn đề cư trú, làm ăn, kinh doanh, học tập; quan tâm, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho bà con sau khi di dời khỏi Biển Hồ; tăng cường tuyển dụng bà con vào làm việc tại các dự án đầu tư của Việt Nam ở Campuchia. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước và Quốc hội luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoạt động hiệu quả, góp phần bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo tới cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoài - là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Cộng đồng mạnh sẽ góp phần khẳng định vị thế đất nước và vị thế đất nước sẽ hỗ trợ vị thế của cộng đồng ở sở tại. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục tăng cường đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. Ghi nhận các kiến nghị của cộng đồng người Việt và doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia, Chủ tịch Quốc hội giao các cơ quan tổng hợp đầy đủ và trao đổi với các cơ quan liên quan để giải quyết.