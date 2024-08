Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Timor Leste

Tổng thống Timor Leste cũng ủng hộ đề xuất của Việt Nam trong hợp tác, nắm bắt và tận dụng các xu thế mới để phát triển. Ông cảm ơn và mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Timor Leste phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh lương lực, xóa đói giảm nghèo.

Tổng thống Jose Ramos-Horta khẳng định Timor Leste hoàn toàn ủng hộ các ứng cử của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên cam kết tiếp tục ủng hộ thượng tôn pháp luật trong duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS).

Cùng với đó, nghiêm túc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đàm phán Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến Lễ ký Hiệp định miễn thị thực song phương cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

Nhân dịp này, Tổng thống Timor Leste trân trọng mời Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Timor Leste. Chủ tịch nước vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ thu xếp vào thời gian phù hợp.