Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự lễ đăng quang của Nhà vua Anh

Nhà vua Charles Đệ tam bày tỏ cảm kích trước tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đối với ông và Hoàng gia, nhấn mạnh rất ủng hộ hợp tác với Việt Nam về chống biến đổi khí hậu. Hoàng gia Anh và cá nhân Nhà vua luôn quan tâm, ủng hộ công cuộc đổi mới và phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Anh. Trên nền tảng tốt đẹp mối quan hệ 50 năm qua, Nhà Vua Charles Đệ tam tin tưởng, trong 50 năm tới, hai nước tiếp tục cùng nhau xây dựng quan hệ tốt đẹp hơn nữa.

Trong các cuộc tiếp xúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Nhà vua Charles Đệ tam, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội Anh đều cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước Anh – Việt là rất lớn. Do đó cần tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác quan trọng hiện có như Tuyên bố chung nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2010-2020); Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA); các cơ chế hợp tác song phương như Đối thoại chiến lược - an ninh - quốc phòng, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư (JETCO), Đối thoại chính sách quốc phòng. Hai bên khẳng định mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam – Anh trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như an ninh - quốc phòng, phát triển nền kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo...