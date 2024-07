Chủ tịch nước dự lễ ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở tại TPHCM

Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở khống chế các đối tượng gây rối trật tự nơi công cộng trong tình huống giả định.

Một tình huống giả định về bạo lực gia đình, chống đối người thi hành công vụ được các lực lượng chức năng như công an, an ninh, trật tự cơ sở, Cảnh Sát PCCC cùng phối hợp để xử lý nhanh gọn sự vụ.

Các đối tượng gây rối được lực lượng chức năng khống chế nhanh gọn.

Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá nghiệp vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở góp phần giữ vững môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển, kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Công an TPHCM cho biết TPHCM thành lập 4.861 tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 8.334 thành viên kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và đội trưởng, đội phó dân phòng.

Sau khi hoàn thành Đề án của HĐND thành phố về xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, trên địa bàn TPHCM sẽ có 4.861 tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 15.031 thành viên.

Nhiệm vụ của lực lượng này gồm: Nắm tình hình về an ninh, trật tự; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động.