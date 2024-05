Chủ tịch huyện Trảng Bom xin nghỉ việc sau vụ 680 biệt thự xây trái phép

Liên quan đến vụ sai phạm trong vụ án 680 căn nhà tại khu dân cư Tân Thịnh (do Công ty cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư) ở huyện Trảng Bom, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai vừa thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với bà Vũ Thị Minh Châu.

Khu dân cư Tân Thịnh huyện Trảng Bom với 680 căn biệt thự, nhà liền kề xây trái phép (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước đó, ngày 29/5/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh do Công ty cổ phần LDG làm chủ đầu tư, ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Khánh Hưng (SN 1978, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư LDG), ông Nguyễn Quốc Vy Liêm (SN 1976), nguyên Phó tổng giám đốc về tội Lừa dối khách hàng. Ngoài ra, cơ quan chức năng khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, cán bộ huyện Trảng Bom về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.