Chủ tịch huyện mất 170 tỷ đồng ở Đồng Nai bị đề nghị cách chức

Bà Nguyễn Thị Giang Hương đã không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập qua các lần kê khai tài sản, thu nhập; quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho Tổ xác minh tài sản, thu nhập các hồ sơ liên quan đến việc sở hữu các tài sản đã kê khai trong bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Tại cuộc họp báo quý I do Bộ Công an tổ chức ngày 26/3, đại diện Cục Cảnh sát Hình sự, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thông tin về vụ nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị mất khoảng 170 tỷ đồng.

Sau khi nhận thông tin vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng vào cuộc tổ chức điều tra, đồng thời báo cáo các đơn vị nghiệp vụ chức năng Bộ Công an như Cục An ninh mạng, Cục Cảnh sát hình sự đang tích cực vào cuộc.