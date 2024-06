Chủ tịch huyện bị mất 170 tỷ đồng từng kê khai tài sản không trung thực

Trước đó, tại cuộc họp báo quý I do Bộ Công an tổ chức ngày 26/3, đại diện Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thông tin về vụ nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) bị lừa mất khoảng 170 tỷ đồng.

Theo Thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, sau khi nhận thông tin vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng vào cuộc tổ chức điều tra, đồng thời báo cáo các đơn vị nghiệp vụ chức năng Bộ Công an như: Cục An ninh mạng, Cục Cảnh sát hình sự tích cực vào cuộc.

"Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và đang tiến hành điều tra. Kết quả điều tra sẽ được công bố", Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự nói.