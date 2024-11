Chủ tịch HĐQT và 12 nhà đầu tư mua cổ phần, NCB tăng gấp đôi vốn điều lệ

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố nghị quyết của HĐQT, thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ. NCB đã phát hành thành công 99,65% số lượng cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư trong nước, tương đương hơn 617 triệu cổ phiếu, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày kết thúc đợt phát hành là 26/11. Cổ phiếu phát hành hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán lần này là hơn 6.178 tỷ đồng. Sau khi phát hành thành công số lượng cổ phiếu trên, tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của NCB tăng lên gần 1.180 triệu cổ phiếu, chính thức tăng vốn điều lệ của ngân hàng lên hơn gấp đôi, đạt 11.800 tỷ đồng. NCB dự kiến sẽ dùng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ lần này để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, công nghệ và chuyển đổi số; xây dựng nhận diện thương hiệu và cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất. Trước đó tháng 6/2024, NCB đã chốt danh sách 13 nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký tham gia đợt chào bán lần này gồm 12 cá nhân và một quỹ đầu tư. Trong đó, hai lãnh đạo ngân hàng là bà Bùi Thị Thanh Hương, Chủ tịch HĐQT và ông Dương Thế Bằng, Thành viên HĐQT, đăng ký tham gia góp vốn. Kết thúc ngày 26/11, 12 nhà đầu tư cá nhân đã hoàn thành việc góp vốn. Theo lộ trình, NCB sẽ tiếp tục tăng vốn và dự kiến quy mô vốn điều lệ của NCB sẽ đạt hơn 29.000 tỷ đồng vào năm 2028, theo đúng phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền thông qua. Tính tới thời điểm 30/9/2024, NCB đạt quy mô khách hàng hơn 1,24 triệu khách, bằng 160% so với kế hoạch cả năm và tăng trưởng 24,22 % so với cuối 2023. Tổng tài sản của NCB tại 30/9 đạt gần 108.900 tỷ đồng. So với mục tiêu đã được Đại hội Cổ đông thường niên 2024 thông qua hồi tháng 4 vừa qua, NCB đã hoàn thành 100% kế hoạch về cho vay khách hàng và vượt kế hoạch cả năm về tổng tài sản và huy động vốn (lần lượt đạt 103% và 110%) chỉ sau 9 tháng.