Chủ tịch Bình Định chỉ đạo nóng sau vụ người tâm thần gây thảm kịch

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định, đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc (Ảnh: Doãn Công).