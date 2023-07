Chu Thanh Huyền - Quang Hải: Sóng gió bủa vây, vẫn nắm chặt tay

Một vài lần, Quang Hải còn cất tiếng nói hay xuất hiện lấp ló trong livestream của người yêu như một cách chứng minh mối quan hệ đang rất tốt đẹp, không bị những ồn ào xung quanh tác động.

Chu Thanh Huyền lên tiếng về những tin đồn không hay.

Cho đến thời điểm hiện tại, dù không ít lần trải qua sóng gió, cặp đôi vẫn nắm tay.

Khoảnh khắc hạnh phúc cùng Quang Hải vẫn thường xuyên được Chu Thanh Huyền chia sẻ trên MXH, dù không quay rõ mặt nhưng "ai cũng biết là ai":