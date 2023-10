Ngày 13/10, nhiều diễn đàn mạng xã hội chia sẻ video, hình ảnh về một đám hỏi độc lạ ở TPHCM. Thay vì mặc quần tây, áo sơ mi hay áo dài truyền thông, đội hình bê tráp của nhà trai xuất hiện trong trang phục... mascot (tạo hình) ếch xanh.

Người dẫn đoàn đội mặt nạ hình cá màu xanh, đi bên cạnh là chú rể mặc áo dài đỏ, tay cầm hoa cưới.

Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người khen ngợi sự sáng tạo của chú rể khi đoàn bê tráp diện trang phục độc đáo đi rước dâu.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng những bộ mascot ếch xanh đã làm mất đi tính trang trọng của đám hỏi, không phù hợp với không khí của lễ cưới truyền thống.

Your browser does not support the video tag.

Video: Chú rể TPHCM chơi trội tuyển "dàn ếch xanh" bê tráp gây bão mạng xã hội (Nguồn: Facebook).

Theo tìm hiểu, đám hỏi trên của chú rể T.C. (26 tuổi) và cô dâu T.D. (19 tuổi, cùng sống tại TPHCM), diễn ra ngày 9/10 tại một nhà hàng ở quận Tân Phú. Cặp đôi quen nhau cách đây 3 năm khi cùng làm việc tại một công ty.