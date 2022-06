Chủ quán bar trang bị vũ khí “nóng” để buôn bán ma túy

Ngày 27/6/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự 02 đối tượng Cao Đăng Hồng (SN 1986, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và Vương Nhật Minh (SN 1984, trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 22h ngày 25/6/2022, tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An), PC04 và Công an huyện Diễn Châu đồng chủ trì, phối hợp Công an huyện Thanh Chương, Đồn Biên phòng Thanh Thủy bắt giữ 02 đối tượng Cao Đăng Hồng và Vương Nhật Minh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 01kg ma túy đá, 6.000 viên ma túy tổng hợp, 01 khẩu súng ngắn quân dụng, 10 viên đạn (trong đó 01 viên đã lên nòng), 01 xe mô tô và 04 điện thoại di động.