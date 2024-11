Chủ Lão Nông Vlog thu về tiền tỷ mỗi năm từ bán lươn giống

Lão Nông Vlog đang có hàng triệu lượt người thích kênh với những video thu hút lượng xem khủng. Đứng sau thành công của kênh này là một “ông trùm” lươn giống đất Bắc. Khởi nghiệp với lươn giống, thu về tiền tỷ mỗi năm Anh Nguyễn Văn Lưu (SN 1988, trú tại xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) từng có hơn 10 năm làm đầu bếp cho các khách sạn lớn tại TPHCM. Năm 2019, anh quyết định về quê khởi nghiệp với việc nuôi lươn. Đến nay, trang trại của anh trở thành nơi cung cấp lươn giống cho khắp các tỉnh thành tại miền Bắc. Anh Lưu chia sẻ, ban đầu chỉ là nuôi lươn thương phẩm, nhận thấy nhu cầu của thị trường miền Bắc về lươn giống rất cao nên anh Lưu quyết định tự nhân giống lươn để cung cấp con giống cho thị trường. Lươn sinh sản được thả nuôi tại ruộng cạnh nhà và tại ruộng nuôi bán tự nhiên, sau đó đem ấp nở tại chuồng trại. Đến khi đủ kích thước theo tiêu chuẩn, lươn giống sẽ được bán cho các cơ sở nuôi lươn. Quy trình từ lúc ấp trứng cho đến khi lươn giống xuất trại là 3 tháng, với tiêu chuẩn 500 con/kg. Hiện mỗi vụ, cơ sở của anh Lưu cung cấp ra thị trường khoảng 20 vạn con lươn giống, với giá bán dao động từ 35-40 triệu đồng/vạn con. Anh Nguyễn Lưu bên bể lươn giống chuẩn bị xuất bán. Ảnh: Tuân Nguyễn. Tính trung bình, mỗi vụ lươn giống cho thu hoạch từ 700-800 triệu đồng. Thậm chí, thời điểm khan hiếm mức giá còn cao hơn. Theo anh Nguyễn Văn Lưu, lươn bắt đầu sinh sản là từ tháng 3 đến đầu tháng 12 hàng năm, như vậy mỗi năm cho thu hoạch từ 2-3 vụ lươn giống. Khoảng thời gian còn lại, từ tháng 12 đến hết tháng 2 của năm sau, là thời gian anh tập trung nuôi lươn thương phẩm. Nuôi lươn giống chỉ mất khoảng 3 tháng là có thể quay vòng một vụ mới. Tuy nhiên, kỹ thuật nhân giống lại không hề đơn giản, nhất là khi thời tiết miền Bắc không thuận lợi như miền Nam. Ngay từ khâu thả lươn bố mẹ, rồi dưỡng xong mới tới giai đoạn đẻ trứng. Lươn đẻ rồi thì phải có kỹ thuật ấp trứng, từng khâu đều đòi hỏi phải có kỹ thuật tốt, linh hoạt trong việc xử lý. Anh Lưu cho hay tỷ lệ đậu trứng tại cơ sở nhân giống lươn của anh lên đến 80%, một khi trứng đã nở thì tỷ lệ hao hụt là rất ít. Thực tế sau 5 năm khởi nghiệp, trang trại của anh luôn trong tình trạng không đủ con giống để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đứng sau thành công của Lão Nông Vlog Mới xuất hiện khoảng 2 năm nay, kênh Tiktok Lão Nông (Laonongvlog) đã thu hút hơn 5,2 triệu người thích (like) và trên 540.000 người theo dõi (follower). Cùng với đó, trang Facebook Lão Nông cũng thu hút hơn 325.000 người theo dõi. Lão Nông đưa người xem trở về không gian xưa cũ. Ảnh: NVCC. Lão Nông Vlog là kênh ẩm thực, đưa người xem trở về với ký ức tuổi thơ với không gian đậm nét làng quê thanh bình cùng những món ăn dân dã như: Thịt kho ngày mùa, cá nục khô rang khế, ngao nấu canh cải, gà ốp đất nướng, cơm nắm cá khô,... Có những video thu hút hàng chục triệu lượt xem. Cách chế biến món ăn cũng không quá cầu kỳ, đa số là những món ăn truyền thống của người Bắc và vẫn là những món ăn quen thuộc trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Do vậy, kênh vừa có yếu tố giải trí vừa có tính giáo dục cao. Nhân vật chính luôn xuất hiện qua những video ẩm thực này là một lão nông đích thực - ông Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1960 - là người vốn xưa nay chỉ biết đến công việc đồng áng. Trao đổi với PV. VietNamNet, ông Nguyễn Văn Phong cho biết, hiện có những doanh nghiệp, nhãn hàng ngỏ ý mời ông quảng bá sản phẩm, nhưng ông chưa có ý định thương mại hoá kênh này. Hai cha con ông Nguyễn Văn Phong - Nguyễn Văn Lưu. Ảnh: Tuân Nguyễn. Điểm đặc biệt, đứng sau thành công ban đầu của Lão Nông Vlog chính là con trai ông: "ông trùm" lươn giống Nguyễn Văn Lưu. Anh Lưu đã lên ý tưởng kịch bản, trực tiếp quay video và xử lý hậu kỳ, sau đó đăng tải lên mạng xã hội. “Bố tôi cũng là một người có đam mê ẩm thực nên nhập vai rất tốt, kèm theo đó là hình ảnh một lão nông thực thụ, chân chất mộc mạc nên thu hút được nhiều người xem từ những giá trị tích cực”, anh Lưu chia sẻ. “Có những thứ chưa biết thì tôi phải hỏi con, nhưng có những thứ không cần phải nói tôi cũng biết. Ví dụ, luộc hay nướng đất con gà sao cho đẹp, cho ngon, từng công đoạn thực hiện như thế nào,... thì không cần phải nói, đó là sở trường của tôi rồi”, ông Phong tự hào khoe. Việc xây dựng kênh Lão Nông Vlog hoàn toàn do sự tình cờ, xuất phát từ việc ban đầu anh Nguyễn Văn Lưu chỉ đăng tải một vài video ngắn mang tính giải trí. Không ngờ video lại lọt vào đề xuất của các mạng xã hội. Bản thân anh trước đó cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành nhà sáng tạo nội dung số. Một clip trên kênh Lão Nông Vlog. Nguồn: Lão Nông Vlog.