Chủ khách sạn điều hành ổ mại dâm, thuê thợ chụp ảnh các cô gái để mời gọi khách

Ngày 17/12, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thị Hạ (SN 1983, ngụ TP Thủ Đức) và Huỳnh Tuấn Huy (SN 1992, ngụ quận 10) về hành vi Môi giới mại dâm.

Trước đó, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng đoàn Liên ngành 814, Công an phường Phước Long B ập vào kiểm tra khách sạn T.A. (đường 297, khu phố 4, phường Phước Long B, TP Thủ Đức). Qua kiểm tra 2 phòng, công an phát hiện 4 người đang có hành vi mua bán dâm.

Qua làm việc, các cô gái khai nhận bán dâm cho khách tại khách sạn do Hạ làm chủ, mỗi lần bán dâm với giá từ 300 - 500 nghìn đồng/lượt. Mỗi ngày, các cô gái bán dâm từ 10 - 15 lượt.