Chủ dự án bế tắc với lô trái phiếu 10.000 tỷ, trái chủ như ngồi trên lửa

Liên quan đến tiến trình xử lý tài sản đảm bảo đối với 10 lô trái phiếu của Saigon Glory, một số trái chủ cho biết theo công bố thông tin và các điều khoản trái phiếu thể hiện công ty phát hành trái phiếu là để thực hiện dự án The Spirit of Saigon.

“Thời điểm mua trái phiếu Saigon Glory, lãi suất TVSI đưa ra chỉ cao hơn khoảng 2% so với lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng. Vì tin tưởng có tài sản đảm bảo, có ngân hàng bảo lãnh và cam kết mua lại của TVSI mà tôi đã chọn mua trái phiếu này”, trái chủ này bức xúc.

Dự án The Spirit of Saigon đã dừng thi công một thời gian dài. (Ảnh: Anh Phương)

Theo một số trái chủ, tiến độ xử lý tài sản đảm bảo của 10 lô trái phiếu Saigon Glory diễn ra khá chậm chạp, khiến họ như “ngồi trên đống lửa”.

Cụ thể, ngày 20/9 vừa qua, Saigon Glory có văn bản gửi Ngân hàng Techcombank và TVSI về việc phối hợp bàn giao tài sản đảm bảo.

Trước đó, Ngân hàng Techcombank có văn bản yêu cầu Saigon Glory chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để phục vụ cho việc bàn giao tài sản đảm bảo vào chiều 20/9.

Theo Saigon Glory, danh mục các hồ sơ, tài liệu của tài sản đảm bảo công ty này đã bàn giao các bản gốc cho Ngân hàng Techcombank tại thời điểm ký hợp đống thế chấp. Do vậy, việc bàn giao hiện nay chỉ là bổ sung hồ sơ dự án The Spirit of Saigon.

Saigon Glory cho rằng, The Spirit of Saigon là dự án lớn, trải qua nhiều giai đoạn phát triển nên danh mục hồ sơ của dự án, đặc biệt là hồ sơ kỹ thuật xây dựng, rất nhiều và lưu trữ ở nhiều đơn vị khác nhau. Vì vậy, công ty cần có thời gian thu thập, sắp xếp và thống kê lại đầy đủ, phù hợp theo yêu cầu.

Từ những lý do trên, Saigon Glory đề nghị Ngân hàng Techcombank dời lịch bàn giao hồ sơ tài sản đảm bảo.