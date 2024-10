Chủ đại lý kể về người bán vé số dạo ở TPHCM trúng 22 tỷ đồng

Theo lời ông Sang, người bán vé số dạo trước đây thường được một gia đình mua lại toàn bộ vé số "ế". Tuy nhiên, trước ngày trúng số, vợ của khách hàng đó khuyên ngăn người chồng không mua. Ngày 7/10, mạng xã hội lan truyền thông tin một người đàn ông bán vé số dạo ở huyện Hóc Môn (TPHCM) trúng 11 tờ độc đắc và 4 tờ giải phụ đặc biệt gây xôn xao. Qua xác minh, nơi cung cấp vé trúng giải đặc biệt trên là đại lý vé số Lý Sang ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Người trúng vé số là ông N. (SN 1983, quê Long An). Thực lãnh hơn 17 tỷ đồng Chiều cùng ngày, phóng viên đến khu vực huyện Hóc Môn hỏi thông tin về ông N. thì được biết người đàn ông này sau khi trúng số đã rời TPHCM về quê ăn mừng cùng gia đình. Ông Sang (SN 1977, quê Quảng Ngãi), chủ đại lý vé số Lý Sang, từ chối cung cấp thông tin liên lạc với ông N. vì để bảo vệ đời tư cho người đàn ông đó. Theo ông Sang, ông N. không lấy vé trực tiếp từ cơ sở của ông mà thông qua một đại lý cấp nhỏ hơn. Mỗi ngày cơ sở ông lấy vé số từ công ty kiến thiết ở các tỉnh về và phân phát cho đại lý nhỏ hơn. Các đại lý này tiếp tục đưa đến tay người bán vé số dạo để bán cho khách hàng. Các tờ vé số trúng mang lại cho ông N. hơn 17 tỷ đồng sau khi trừ thuế (Ảnh: A.H.). Chiều 6/10, ông bất ngờ khi nhận tin có người bán vé số dạo trúng 11 tờ vé giải đặc biệt và 4 tờ giải phụ đặc biệt với số tiền hơn 22 tỷ đồng. Dãy số mang lại may mắn trên là 934750 thuộc đài Đà Lạt. Theo ông Sang, khoảng 19h tối cùng ngày, ông N. đi cùng một đồng nghiệp mang các tờ vé trên đến cửa hàng tiếp tục dò thêm một lần nữa. Khi xác định chính xác mình là người may mắn, ông N. đã tặng cho bạn đồng nghiệp một tờ giải đặc biệt. Đồng thời, người đàn ông đó cũng tặng thêm 2 tờ giải phụ đặc biệt cho người cung cấp vé số trực tiếp cho mình. Sau đó, ông N. đưa 10 tờ vé số trúng đặc biệt còn lại cho gia đình ông Sang cất giúp để nhận tiền vào hôm sau. "Sáng 7/10, tôi và ông N. cùng đến một chi nhánh ngân hàng tại huyện Hóc Môn, chuyển toàn bộ số tiền trúng giải vào tài khoản ông N. để đảm bảo an toàn. Số tiền trúng số sau khi trừ thuế là hơn 17 tỷ đồng. Ông N. cũng về quê trong ngày để ăn mừng với gia đình và họ hàng", ông Sang nói. Ông Sang kể lại câu chuyện của người bán vé số dạo (Ảnh: An Huy). Theo chủ cơ sở bán vé số, ông N. bị cụt một chân, đi lại bằng chân giả và chưa lập gia đình. Dù khuyết tật nhưng ông N. rất chăm chỉ, bán vé số dạo kiếm sống mỗi ngày, bất kể trời nắng hay mưa. Trúng số vì khách hàng quen từ chối mua lại vé "ế" Chủ đại lý vé số Lý Sang cho biết, ông N. trúng số một cách đầy bất ngờ và may mắn. Ông N. kể với ông trước đây mỗi ngày, có một gia đình luôn mua lại toàn bộ vé số ế, ông chưa bán hết vào cuối ngày. Trước ngày trúng số, ông N. ghé gia đình trên nhờ chủ nhà mua. Vợ chủ nhà liền càm ràm với chồng: "Ông mua vé số hoài. Nếu trúng, người ta đến xin tiền ông sao". Ông N. nghe vậy cảm thấy buồn và quyết định không nhờ gia đình trên mua vé ế nữa. Chiều 6/10, ông quyết định giữ lại toàn bộ vé số ế, không ngờ trúng lớn. "Nếu vợ chủ căn nhà không khuyên ngăn chồng thì may mắn đã đến với gia đình họ rồi. Chính lời càm ràm của bà chủ căn nhà đã mở ra một trang mới cho cuộc đời đầy khốn khổ của ông N.", ông Sang chia sẻ. Ông Sang đứng trước cửa hàng bán vé số của gia đình (Ảnh: An Huy). Ông Sang cho biết, sau khi nhận tiền, ông N. dùng vài trăm triệu đồng phát cho người quen ở khu xóm trọ và những đồng nghiệp khác như chia sẻ sự may mắn. Qua đánh giá của chủ đại lý vé số, ông N. là người hiền lành, thật thà và tin người. Dù mới gặp mặt lần đầu nhưng ông N. đã giao 10 tờ vé số độc đắc cho cửa hàng ông cất giúp mà không đặt vấn đề viết giấy, ký tên để làm tin. Cửa hàng ông xưa nay có nhiều người trúng vé số, thậm chí có người trúng một lần 12 tờ đặc biệt. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có người bán vé số dạo may mắn như vậy. "Khi nhận tiền xong, tôi hỏi ông N. rằng giao 10 tờ vé cho cửa hàng giữ không sợ bị lừa đảo, chiếm đoạt hay sao. Ông N. cười tươi và nói không nghĩ chuyện như vậy xảy ra. Tôi hy vọng ông N. và người thân sẽ có cuộc sống sung túc hơn từ nay trở về sau với số tiền trên", ông Sang chia sẻ.