Chú chó mang về 700 triệu đồng cho chủ chỉ trong 3 ngày nhờ điều ít ngờ

Trước đó vào tháng 11/2020, một chú chó nỗ lực không mệt mỏi, đi bộ suốt 100km để cố gắng tìm về nhà chủ cũ của mình, khiến nhiều người kinh ngạc và xúc động.

Chủ nhân vui mừng tìm lại được con vật trung thành (Ảnh: WeChat).

Chú chó thuộc giống chó săn mồi có tên Bình An, vốn sống cùng chủ tại thành phố Khải Đông (tỉnh Giang Tô). Do chủ nhà định xây sửa lại căn hộ nên đã lái xe đưa chú chó Bình An tới gửi tại nhà người bạn cách đó khoảng 100km.

Mọi việc tưởng như không có gì xảy ra cho tới khi gia đình người bạn báo chú chó bỗng nhiên mất tích. Trên thực tế, chú chó đã rời gia đình này để tìm đường về nhà.

Một đội công nhân phát hiện con vật đi bộ trên đường với những ngón chân rớm máu. Con vật có gương mặt buồn và gầy gò vì đói khát. Sau đó, nhóm công nhân đã đăng tải hình ảnh chú chó lên mạng để tìm chủ.

Không lâu sau, gia đình chủ đọc được đoạn tin thông báo này nên đã liên hệ để đón con vật về nhà. Họ cho biết sẽ chăm sóc tốt Bình An trong suốt quãng đời còn lại của nó.