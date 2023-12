'Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My qua đời ở tuổi 57?

Trước đó, ngày 8/12, Châu Hải My vẫn đăng tải clip về vai diễn Chu Chỉ Nhược của mình trên tài khoản Douyin (mạng xã hội TikTok phiên bản Trung Quốc - PV). Vì vậy thông tin nữ diễn viên qua đời khiến đông đảo dân mạng hoang mang.

Sohu đã liên lạc với nhân viên trong ê-kíp của Châu Hải My để xác nhận thông tin nhưng sau khi nghe mục đích cuộc gọi thì người này ngắt máy. Ngoài ra khi liên hệ với bạn của nữ diễn viên, nhân vật cho biết vẫn nói chuyện bình thường với cô trước đó một ngày, nhưng khi tin qua đời rộ lên trên mạng xã hội thì còn không liên lạc được.

Châu Hải My được mệnh danh là “Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh”.

Theo truyền thông Trung Quốc, thông tin về nàng “Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh” bắt nguồn từ bài viết của một tài khoản mạng cách đây vài ngày. Bài đăng cho hay Châu Hải My được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng “không còn sự sống”.

Tối 11/12, mạng xã hội xôn xao với tin diễn viên Châu Hải My qua đời vì bệnh. Lượt tìm kiếm từ khóa tên cô tăng vọt cả trên Weibo lẫn Google.

Sáng 12/12, nhà sản xuất Đàm Phi – một người bạn thân thiết của Châu Hải My - đã phủ nhận tin đồn không xác thực này. Ông cho hay nữ diễn viên đang cấp cứu tại bệnh viện và rơi vào hôn mê. Ê-kíp và người nhà đều đang bối rối trước tình huống bất ngờ nên chưa đưa ra phát ngôn chính thức.

Một phóng viên làm việc với Châu Hải My nhiều năm cũng tiết lộ, nữ diễn viên 57 tuổi ngất xỉu tại nhà do bệnh cũ là giảm tiểu cầu, gia đình đã đưa cô đến bệnh viện để cấp cứu và cuối cùng cô đã qua cơn nguy kịch. Thực tế trước đó, Châu Hải My từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng lượng tiểu cầu của cô thấp và cô thường xuyên cảm thấy chóng mặt, ngất xỉu, đây không phải là bệnh lupus ban đỏ như tin đồn.

Bài đăng ban đầu của dân mạng tung tin hiện đã bị xóa. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe nữ diễn viên và hy vọng cô sớm khỏe lại.



Nhan sắc Châu Hải My ở tuổi 57.