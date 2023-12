'Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My đẹp rạng ngời trong bộ ảnh cuối đời

Bộ ảnh do chính công ty quản lý của Châu Hải My chia sẻ với công chúng ngày 16/12. Được biết, nữ diễn viên thực hiện bộ ảnh này vào đầu tháng 12 và bộ ảnh sẽ xuất hiện trên số báo tháng 1/2024 của một tạp chí. Tuy nhiên, bộ ảnh chưa kịp công bố, nữ diễn viên họ Châu đã ra đi đột ngột.



Châu Hải My trẻ đẹp trong bộ ảnh cuối cùng trong cuộc đời (Ảnh: Sina).

Trong ảnh, nữ diễn viên U60 xuất hiện trẻ trung, đầy sức sống cùng phong thái cuốn hút. Bộ ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Đại diện công ty quản lý Châu Hải My chia sẻ: "Đây là bộ lễ vật xinh đẹp cuối cùng chị Hải My dành cho mọi người. Tình yêu dành cho chị mãi trong trái tim, hình ảnh của chị mãi trường tồn".

Châu Hải My qua đời vào ngày 11/12 sau một ngày hôn mê tại bệnh viện. Theo công ty chủ quản, nữ diễn viên mất do bệnh tật. Tuy nhiên, họ không công bố tình trạng sức khỏe của cô với công chúng. Một số người bạn của Châu Hải My tiết lộ, cô mắc bệnh lupus ban đỏ và đã điều trị bệnh bí mật nhiều năm nay.

Theo Sohu, sự việc Châu Hải My ra đi đột ngột khiến bạn bè thân thiết, gia đình và người hâm mộ đều choáng váng. Trước khi mất, nữ diễn viên vẫn chia sẻ trên trang cá nhân và mới đón sinh nhật lần thứ 57 vào ngày 6/12.