Chú Ba Lang Thang bật mí tip tránh lỗi vi phạm, khóa tài khoản của anh em tài xế‏

Dạo gần đây, có không ít các video viral trên nền tảng tiktok của chủ tài khoản Chú Ba Lang Thang được anh em tài xế xe công nghệ truyền tay nhau. Được biết, các nội dung video chủ yếu xoay quanh việc chia sẻ tip tránh lỗi vi phạm, khóa tài khoản cũng như cách đăng ký làm tài xế của nhiều hãng xe công nghệ hiện nay.‏ ‏Xe ôm công nghệ và nhiều nỗi lo sau mỗi chuyến đi‏ ‏Theo ghi nhận, các trường hợp tài xế bị khóa tài khoản ngày càng nhiều, chủ yếu do vi phạm quy định của nền tảng. Một số lỗi phổ biến bao gồm đón trả khách sai địa điểm, không cập nhật ảnh đại diện, hoặc bị khách hàng phản hồi tiêu cực. Những vi phạm này có thể khiến tài khoản bị “đóng băng” tạm thời, thậm chí là khóa vĩnh viễn, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và công việc của tài xế.‏ ‏Thực tế, hiện công việc xe ôm công nghệ đang khá phổ biến với nhiều hiện nay mang lại thu nhập ổn định cho hàng nghìn người lao động, nhưng cũng kéo theo nhiều thách thức và rủi ro. Nỗi lo lớn nhất của tài xế chính là nguy cơ vi phạm quy định, dẫn đến bị khóa tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn. Chỉ một sai sót nhỏ như đón trả khách sai địa điểm, sai sót trong thông tin cá nhân hay phản hồi không tốt từ khách hàng cũng có thể khiến tài khoản của tài xế bị “treo”.‏ ‏Nghề tài xế công nghệ tuy có phần linh động về thời gian và thu nhập, nhưng đồng thời cũng đi kèm nhiều áp lực. Với mỗi chuyến xe, tài xế không chỉ phải chú ý đến sự an toàn, chất lượng phục vụ mà còn phải đối mặt với nỗi lo về việc vi phạm quy định. Các quy định này được đặt ra để đảm bảo chất lượng dịch vụ, tính an toàn, và trải nghiệm của khách hàng.‏ ‏Dân xe ôm công nghệ truyền nhau tip tránh lỗi vi phạm, khóa tài khoản từ Chú Ba Lang Thang‏ ‏Cũng chính bởi vậy nên có không ít các cộng đồng, nhóm chia sẻ, hỗ trợ anh em tài xế cũng như cập nhập quy định từ các hãng xe. Trong đó, dạo gần đây, có không ít các video viral trên nền tảng TikTok của chủ tài khoản Chú Ba Lang Thang được anh em tài xế xe công nghệ truyền tay nhau. Được biết, các nội dung video chủ yếu xoay quanh việc chia sẻ tip tránh lỗi vi phạm, khóa tài khoản cũng như cách đăng ký làm tài xế của nhiều hãng xe công nghệ hiện nay.‏ ‏Anh Lã Trọng Hiếu - chủ kênh TikTok Chú Ba Lang Thang cho biết, bí quyết đầu tiên để tránh lỗi vi phạm là cập nhật đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân trên ứng dụng. “Việc có một ảnh đại diện rõ ràng, đúng quy cách không chỉ giúp khách hàng dễ nhận diện mà còn là cách để tài xế thể hiện sự chuyên nghiệp”, chú chia sẻ. Một số tài xế chủ quan không cập nhật thông tin, ảnh đại diện không rõ ràng hoặc sai lệch so với thực tế, khiến nền tảng dễ dàng phát hiện và nhắc nhở.‏ ‏Bên cạnh đó, Chú Ba Lang Thang khuyên anh em tài xế cần đặc biệt chú ý đến việc đón trả khách đúng điểm. Chú cho biết: “Một số vị trí trong thành phố thường cấm dừng đỗ hoặc quá gần khu vực dễ gây tắc nghẽn giao thông, nếu tài xế đón trả khách ở đây, không chỉ có nguy cơ bị phạt mà còn dễ bị khách hàng báo cáo”. Để tránh rủi ro, chú khuyến khích tài xế nên trao đổi với khách để chọn vị trí đón trả hợp lý, thuận tiện và an toàn cho cả hai bên.‏ ‏Lưu ý gì khi làm xe ôm công nghệ‏ ‏Để hạn chế tối đa các rủi ro, Chú Ba Lang Thang khuyến khích tài xế thường xuyên kiểm tra tình trạng phương tiện và đảm bảo các giấy tờ xe đầy đủ. Việc kiểm tra xe kỹ càng trước mỗi chuyến đi không chỉ giúp tài xế an toàn mà còn giúp họ tạo sự yên tâm cho khách hàng.‏ ‏Ngoài ra, tài xế nên cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất và tránh các lỗi kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến việc đón trả khách. Theo chú, không ít tài xế gặp khó khăn vì không kịp thời nâng cấp ứng dụng, dẫn đến mất cơ hội nhận chuyến hoặc gặp sự cố khi vận hành.‏ ‏Cuối cùng, Chú Ba Lang Thang khuyên anh em tài xế nên tham gia các nhóm, diễn đàn cộng đồng tài xế trên mạng xã hội để chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Những bài học từ các tài xế khác sẽ giúp mỗi người nhận ra những sai lầm phổ biến và tìm ra cách khắc phục phù hợp.‏