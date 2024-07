Chống trộm cắp gương chiếu hậu ô tô cách nào?

Thay cốt sắt cho gương chiếu hậu

Thay cốt sắt là cách bảo vệ gương ô tô được thực hiện bằng việc thay ống nhựa để chạy dây điện. Tuy nhiên phương pháp này không thể thực hiện với nhiều dòng xe hơi do thiết kế khác nhau. Do đó, bạn cần lưu ý và nghiên cứu kỹ trước khi thực hiện.

Trùm bạt phủ kín ô tô

Sử dụng trùm bạt phủ kín được xem là cách nhanh chóng, tiện dụng và tiết kiệm được chi phí nhất hiện nay. Đồng thời, với cách này bạn còn có thể sử dụng được nhiều làn và hiệu quả đem lại là rất cao. Ngoài ra, việc trùm bạt còn giúp chiếc xe của bạn có thể tránh được ánh nắng và thời tiết xấu.

Chọn nơi đỗ xe an toàn

Để đảm bảo an toàn cho việc gương xe không bị mất cắp thì người lái cần quan sát xung quanh để đánh giá được mức an toàn của khu vực đỗ. Ngoài ra, chủ xe cần tránh đỗ phương tiện ở những địa điểm không được an toàn như bãi đỗ tối hay những nơi bị che khuất bởi cây cối và tòa nhà.