Chồng say xỉn bỏ nhầm giày vào tủ lạnh, sáng hôm sau tôi phát hiện điều kỳ diệu xảy ra

Tối hôm qua chồng tôi đi nhậu với bạn bè, mãi tới khuya mới về. Nói mãi anh vẫn không chịu về sớm, lại về nhà trong bộ dạng say quắc cần câu, bực mình nên thấy chồng an toàn về tới nhà là tôi khóa trái cửa phòng ôm con ngủ luôn. Chồng tôi có “bệnh” cứ say về là đòi ôm hôn con, mà con mới chỉ mấy tháng tuổi, anh làm vậy con lại bệnh ra nên tôi mới khóa trái cửa phòng ngăn không cho anh vào.

Không mở được cửa, anh nằm ngủ luôn trên sofa ngoài phòng khách. Tôi cũng kệ, anh muốn ngủ đâu thì ngủ. Nhưng đến sáng hôm sau tôi mới giật mình.

Sáng mở tủ lạnh ra mà tôi giật mình khi thấy giày của chồng bên trong. (Ảnh minh họa)

Chẳng là lúc mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu bữa sáng, tôi phát hiện trên ngăn đá có một đôi giày. Hóa ra hôm qua say quá chẳng hiểu thế nào chồng tôi lại bỏ nhầm giày vào tủ lạnh thay vì cất vào tủ giày. Đáng nói, anh còn cho vào túi nilong buộc kỹ càng như cách tôi cất trữ thức ăn nữa chứ.

Nhìn vừa bực vừa buồn cười, tôi lay chồng dậy rồi đưa ngay “tác phẩm” này cho anh “chiêm ngưỡng”. Chồng cũng giật mình, anh không nhớ đêm qua lúc về nhà đã làm cái gì nữa.

Tuy nhiên lúc mở túi nilong ra kiểm tra đôi giày, cả tôi và chồng đều kinh ngạc vì mùi hôi giày đã biến mất hoàn toàn. Chồng tôi mồ hôi chân hơi nhiều nên cho dù giày anh được giặt thường xuyên, chân rửa sạch sẽ, khô ráo mới xỏ giày thì vẫn khó tránh khỏi có mùi hôi khó chịu bên trong giày.

Bình thường mỗi ngày về nhà anh đều phải dùng xịt khử mùi giày chuyên dụng mới loại bỏ được bớt mùi. Nào ngờ nay chẳng cần xịt mà mùi hôi giày cũng biến mất hoàn toàn.