Chồng "made by" vợ

Có bạn đọc hỏi tôi: "Làm sao để kiếm ra ông chồng…như anh?". Tôi đáp: Khó đấy em! Tôi nói khó không phải vì tự cho rằng tôi ngon đâu. Mà chỉ đơn giản là do tôi được thiết kế vừa vặn với vợ tôi rồi. Là độc bản. Lắp tôi vào người vợ nào không phải là cái cô Nguyễn Lê Trang thì nó cũng… lệch. Tôi nghĩ vậy! Hôn nhân là cách chúng ta "Made by" nhau chứ không phải "Made in" nhau. Chúng ta được cha mẹ "made in- sản xuất" ra. Hôn nhân lại là "made by- tạo ra bởi" người chồng của ta, người vợ của ta. Hạnh phúc hay không nằm ở hai chữ "Made by" ấy. Chúng ta, trước khi trở thành chồng của cô ấy, vợ của anh ấy, có thể là một người đàn ông thế nào, người phụ nữ ra sao thì sau đám cưới, chúng ta thế nào lại tuỳ vào người vợ của ta, người chồng của ta vậy. Những người chồng hạnh phúc vốn là bởi họ được tạo ra từ sự chăm sóc, yêu thương của người vợ. Những người vợ hạnh phúc cũng vậy, là bởi chồng họ trân trọng và quan tâm đến vợ mình. Chỉ là nhiều người đã không nhận ra điều này. Là bởi cái Tôi trong họ quá lớn, không cho phép đối phương được chỉnh sửa gì mình và càng không nhìn bạn đời mà chỉnh sửa. Những người chồng vẫn nhận mình là "bố tướng" trong cái nhà này. Những người vợ luôn khăng khăng chỉ đòi chồng phải thay đổi chứ mình thì… ngon rồi, chuẩn rồi. Hoặc cả hai đều xây dựng những mẫu hình chồng, mẫu chuẩn vợ theo cách của mình. Rồi cả 2 đều thất vọng khi nhìn người nằm cạnh họ. Hôn nhân là tạo ra một người chồng vừa khít với vợ, một người vợ vừa vặn với chồng. Là bạn đã vừa khít với chồng mình chưa sao cứ đòi chồng phải vừa lòng mình? Là anh đã thay đổi mình thế nào để vợ anh không phải cố chịu đau khi sống với anh? Là phép tự điều chỉnh, ít nhất là để sinh tồn, rồi sau đó mới nói đến làm cho nhau hạnh phúc. Hôn nhân còn là "Make in" Hạnh Phúc nữa. Là khi chúng ta biết thưởng thức cái tốt đẹp ở nhau và không chấp nhặt những khiếm khuyết trong nhau. Bởi tôi vẫn nói, hôn nhân là một đời sao ta cứ sốt ruột bấm còi inh ỏi với nhau vậy? Trên hành trình của hôn nhân, ai cũng nên học cách thay đổi bản thân mình cho vừa vặn với bạn đời của mình vậy. À tất nhiên, nếu bạn đã sửa mãi mình đến méo móp mình rồi thì nên thay đổi bạn đời thôi. Chứ yêu nhau, trân trọng nhau thì chẳng ai muốn bạn đời méo móp vì mình cả đâu, thật đấy!