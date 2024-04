Chống mã độc tống tiền: Chi bao nhiêu là đủ?

Các cuộc tấn công mã hóa dữ liệu nhằm vào các doanh nghiệp Việt Nam đang diễn biến rất phức tạp, khó lường. Từ cuối tháng 3/2024 đến nay, hàng loạt vụ tấn công bằng mã độc tống tiền nhằm vào các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam gây thiệt hại lớn, dẫn đến tâm lý hoang mang, lo lắng cho hàng triệu người dùng Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, vấn đề được nhiều tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam quan tâm là cần đầu tư thế nào cho các hệ thống thông tin? Một câu hỏi khác cũng được đặt ra là cần đầu tư bao nhiêu để phòng thủ trước các cuộc tấn công mã hóa dữ liệu?

Tọa đàm Phòng chống tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền do CLB Nhà báo CNTT tổ chức Ảnh: Lê Anh Dũng

Chia sẻ tại Tọa đàm Phòng chống tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền do CLB Nhà báo CNTT tổ chức chiều 5/4, ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc Kỹ thuật Công ty cổ phần Công nghệ An ninh mạng Quốc gia (NCS) - Trưởng ban Nghiên cứu công nghệ Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cho hay, mọi người hình dung đầu tư cho an ninh mạng tốn kém nhưng không phải như vậy.